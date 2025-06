Botafogo fecha preparação para pegar o PSG; veja time provável

Para definir a escalação, o Botafogo encerrou na tarde desta quarta-feira, no Westmont College, sua preparação para o confronto diante do PSG, válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. A partida, que acontece nesta quinta (19), às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Champions League.

Depois da vitória suada por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, Renato Paiva deve promover mudanças na equipe titular. A principal delas é a entrada de Cuiabano no setor ofensivo, ganhando a vaga de Mastriani. A decisão faz parte de um plano de jogo que aposta em maior mobilidade no ataque e recomposição rápida pelas pontas, diante de um adversário que impõe intensidade e volume ofensivo.

No meio-campo, o técnico português também acena com um Botafogo mais equilibrado. Allan chegou a ser testado durante a semana, mas a tendência é que o trio titular seja formado por Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino, com a missão de diminuir os espaços de circulação do PSG, que estreou com goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid e lidera o grupo pelo saldo de gols.

Desta maneira, Renato Paiva deve montar o Botafogo com a seguinte escalação: John; Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano.

Com três pontos cada, PSG e Botafogo disputam diretamente a liderança da chave. Antes disso, Seattle Sounders e Atlético de Madrid medem forças às 19h (de Brasília), no complemento da segunda rodada do grupo.