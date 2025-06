Borja cutuca equipes brasileiras e vê River 'acima' na América do Sul

O atacante Borja, do River Plate, cutucou equipes brasileiras e falou que não há equipes 'acima' do clube argentino na América do Sul atualmente.

O que aconteceu

Borja disse que é positivo como incentivo ter times melhores para enfrentar, apesar de afirmar que o River não passa por isso com times sul-americanos há algum tempo.

Sentir que existe outro time, por assim dizer, superior também é bom, porque isso não acontece com o River na América do Sul há algum tempo. Enfrentar times europeus te dá aquele DNA que os jogadores do River Plate costumam ter, e eles certamente levarão isso para todos os jogos nos próximos meses. Miguel Borja, atacante do River Plate

Dentre as equipes sul-americanas, apenas Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo se classificaram ao Mundial através da conquista da Copa Libertadores, enquanto River Plate e Boca Juniors receberam suas vagas pelo ranking da Conmebol.

Após lesão do atacante Driussi, o camisa 9 da equipe argentina deve receber oportunidades nas próximas semanas. O atleta titular do River Plate sofreu um entorse severo no ligamento interno do tornozelo esquerdo no confronto contra o Urawa Reds, e deve ficar fora dos gramados por pelo menos dois meses.

O River volta a campo pelo Mundial no próximo sábado: os argentinos enfrentam o Monterrey pela segunda rodada do torneio, às 22h (de Brasília).