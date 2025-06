Atletas do Boca são punidos e só voltam em eventual semifinal do Mundial

O zagueiro Nicolás Figal e o meio-campista Ander Herrera, do Boca Juniors, foram punidos pela Fifa após expulsões no empate por 2 a 2 com o Benfica.

O que aconteceu

Os jogadores receberam um gancho de quatro jogos, e portanto estão fora até uma possível semifinal do Boca no Mundial. As sanções foram anunciadas pela entidade nesta quarta-feira, dois dias após o confronto.

Herrera foi expulso da partida já no banco de reservas, após discutir com o árbitro por revisão de possível pênalti no VAR. O atleta chegou a empurrar o segurança que protegia o mexicano César Ramos, e saiu de campo ao final do primeiro tempo.

Já Figal deu uma entrada dura em Florentino no final do embate, aos 43 minutos, e recebeu vermelho direto.

Além dos atletas do Boca, Belotti, do Benfica, foi expulso e pegou gancho de dois jogos por solada em Costa. O jogador havia entrado no início do segundo tempo, e acabou expulso da partida com 27 minutos da metade final.

Sem Figal e Herrera, os argentinos voltam a campo na próxima sexta-feira, contra o Bayern de Munique. O confronto acontece às 22h (de Brasília), após Benfica e Auckland City, às 13h. Os dois embates são válidos pelo grupo C.