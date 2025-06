Bernardo Silva elogia times brasileiros na Copa do Mundo de clubes: "Podem brigar com qualquer equipe"

O meia Bernardo Silva, do Manchester City, exaltou o nível de competitividade das equipes brasileiras participantes da Copa do Mundo de clubes. Em entrevista coletiva, o português demonstrou conhecimento sobre os adversários e afirmou que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são times muito fortes.

"Conheço todos (os times brasileiros). Estávamos falando sobre isso enquanto almoçávamos. As equipes brasileiras são muito fortes, sempre é difícil jogar contra eles. Tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense há dois anos (na final do Mundial) e foi bem complicado, era muito difícil roubar a bola deles", disse Bernardo Silva.

Em seguida, o meia falou sobre o recorte recente do futebol brasileiro, valorizando principalmente Palmeiras e Flamengo.

"Nos últimos anos no Brasil, o Palmeiras foi uma equipe muito competitiva. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores e o Flamengo este ano está um pouco acima. Qualquer um pode brigar com qualquer equipe. Nós portugueses desejamos sempre o melhor às equipes do Brasil por falarmos a mesma língua (risos)", finalizou Bernardo Silva.

Manchester City na Copa do Mundo de clubes

Bernardo Silva e o Manchester City estreiam na Copa do Mundo de clubes nesta quarta-feira. Às 13h (de Brasília), os ingleses encaram o Wydad Casablanca, do Marrocos, no Lincoln Financial Field, em Philadelphia.