Balanço do 1º semestre: Brazão desponta entre os melhores atletas do Santos

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por dificuldades para o Santos. Com desempenho abaixo do esperado, o time enfrentou eliminações dolorosas, troca de treinador e, no momento, luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em meio ao cenário de instabilidade, o goleiro Gabriel Brazão surge como um dos pontos positivos da equipe.

Contratado na temporada passada, Brazão assumiu de vez a titularidade e se consolidou como um dos pilares do elenco. Até o momento, o atleta acumula 27 partidas no ano e tem se destacado pela regularidade, segurança e protagonismo em momentos decisivos.

O Santos iniciou o ano com desempenho oscilante e acabou trocando de técnico ainda no primeiro trimestre, quando substituiu Caixinha por Cléber Xavier. No Campeonato Paulista, chegou até a semifinal, mas foi eliminado pelo Corinthians. Já na Copa do Brasil, caiu na terceira fase para o CRB, aumentando a pressão sobre o elenco.

Uma partida com grandes estrelas, em um grande palco. ? https://t.co/7DzoiN1Biv pic.twitter.com/4irvZotw3J ? Santos FC (@SantosFC) June 17, 2025

No Brasileirão, a situação também preocupa. Com 11 pontos conquistados após as primeiras rodadas, o Peixe ocupa a 15ª colocação ? à frente do Internacional (17º), primeiro time da zona de rebaixamento, apenas pelos critérios de desempate.

Mesmo com o contexto conturbado, Brazão tem se sobressaído. Com defesas importantes e constância, tem sido peça-chave para evitar resultados ainda piores. Sua atuação tem chamado a atenção da torcida e da comissão técnica, sendo um dos nomes mais confiáveis do elenco no momento.

A expectativa é de que o camisa 77 siga em alta no segundo semestre e ajude o Santos a se recuperar no Brasileirão. Com poucos destaques individuais até aqui, Brazão desponta como um dos melhores atletas do clube em 2025.