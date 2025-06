Autor de gol contra a Inter de Milão, Sergio Ramos tem início positivo no Monterrey

Com 39 anos de idade, Sergio Ramos segue envelhecendo como vinho. O zagueiro, com um excelente currículo no futebol mundial, chegou ao Monterrey em fevereiro de 2025 e, em seus primeiros dez jogos, demonstrou a razão de ser considerado um dos melhores de sua posição. No período em que esteve no México, o espanhol marcou cinco gols, sendo apenas dois deles de pênalti.

O mais importante de seus tentos foi contra a Inter de Milão, nesta quarta, pela primeira rodada da Copa do Mundo de clubes. Ramos abriu o placar de cabeça no primeiro tempo, mas os italianos empataram com Lautaro Martínez e o jogo terminou igualado em 1 a 1.

Além disso, Sergio Ramos surpreende em outras estatísticas. O zagueiro possui 90% de aproveitamento nos passes realizados, um ótimo número. Dos 91 passes longos que tentou, ele acertou 61, resultando em uma taxa de acerto de 67%.

Por fim, Ramos tem 71 ações defensivas, com uma porcentagem de 65% na eficiência dos duelos em que participou. Os números são do site "Sofascore", especializado em estatísticas de futebol.

Monterrey na Copa do Mundo de clubes

Com um ponto conquistado no grupo E, o Monterrey foca em seu próximo compromisso pela Copa do Mundo de clubes. Neste sábado, os mexicanos encaram o River Plate, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia.