Atlético-MG confirma venda de Bruninho ao Karpaty, da Ucrânia

O Atlético-MG comunicou nesta quarta-feira a transferência definitiva do atacante Bruninho ao Karpaty, da Ucrânia. O atleta estava emprestado ao clube europeu, que exerceu a opção de compra prevista no contrato do jogador.

Revelado pelo próprio Galo, Bruninho subiu à equipe principal do Alvinegro em 2018 e, apesar dos 49 jogos e sete gols pelo time mineiro, acumula empréstimos em sua carreira.

Com 25 anos, o atleta já passou pelo Sport, Confiança, Juventude, CRB, Guarani, Ceará e Boavista-POR antes de desembarcar na Ucrânia.

O atacante foi um dos destaques do Karpaty nesta temporada e já esteve em campo em 25 oportunidades pelo clube. No total, marcou oito gols e anotou duas assistências.

