Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao duelo pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo visita o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

A partida será televisionada pela Furacão TV, mas você acompanha a repercussão do confronto no gazetaesportiva.com.

Em 15º lugar na tabela, o time sub-20 do São Paulo entrará em campo com a missão de defender sua invencibilidade que já dura sete jogos, considerando Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista da categoria. O Tricolor quer a vitória para se aproximar do G8 do Brasileirão, grupo que garante vaga nas quartas de final.

O Athletico-PR, por sua vez, é o terceiro colocado, atrás somente do líder Red Bull Bragantino e do vice-líder Palmeiras. Justamente por isso, a missão do São Paulo certamente não será nada fácil nesta quarta-feira, fora de casa.