River: Atleta se machuca em gol, está fora do Mundial e pode perder Liberta

O atacante Sebastián Driussi, do River Plate, está fora do Mundial de Clubes. O clube argentino informou que o jogador teve um "entorse severo no ligamento interno do tornozelo esquerdo".

O que aconteceu

O atacante se machucou ao anotar o segundo dos hermanos contra o Urawa Reds, ontem, pelo Grupo E do Mundial. Driussi sentiu fortes dores no tornozelo ao cair no gramado. O atacante sequer conseguiu comemorar e, imediatamente, pediu atendimento médico.

Ele foi carregado para fora do campo e deixou o estádio em uma cadeira de rodas. As imagens foram transmitidas pela DSports, emissora argentina.

ÚLTIMA HORA - LESIÓN DE DRIUSSI



Así se retiró el delantero de River después de la lesión sufrida en el #MundialDeClubes2025



Los primeros informes indican de un esguince de tobillo. No se menciona una lesión del tendón de Aquiles



Pendientes de más pruebas médicas. pic.twitter.com/3sdH4ZVw6a -- Ángel Villanueva | Fisioterapeuta (@angelphysio) June 17, 2025

O jogador perderá o restante do Mundial e virou dúvida até para as oitavas de final da Libertadores. Segundo o canal argentino TyC Sports, o tempo de recuperação é de um a dois meses.

O River encara o Libertad-PAR pelo mata-mata da Liberta no dia 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta está marcado para o dia 21, no mesmo horário.

Pelo Mundial, os argentinos se preparam para encarar o Monterrey, do México, pela 2ª rodada da fase de grupos. A partida será no sábado, às 22h (de Brasília).