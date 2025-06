Arrascaeta é o artilheiro e líder de assistências do Flamengo em 2025

Após balançar as redes na vitória do Flamengo sobre o Espérance-TUN, pela Copa do Mundo de Clubes, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta se tornou o artilheiro do Rubro-Negro em 2025, com 13 gols marcados.

Com seis assistências, o meia também é o líder de assistências do Flamengo na temporada. Assim, Arrascaeta é o jogador que mais participou de gols pelo Mengão, com 19, de acordo com dados do Sofascore.

Arrascaeta entre todos do @Flamengo na temporada 2025: 1º em gols (13)

1º em assistências (6)

1º em participações em gols (19)

1º em finalizações no gol (24)

1º em Nota Sofascore (7.60) ??? pic.twitter.com/16v9k0DyT5 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 17, 2025

Desde 2019 no Flamengo, Arrascaeta é o segundo jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Rubro-Negro, com 317 jogos. O uruguaio fica atrás apenas do paraguaio Modesto Bria, que atuou 369 vezes pela equipe entre 1943 e 1953.

Em seis anos atuando pelo Flamengo, Arrascaeta marcou 86 gols e deu 99 assistências, tornando-se um ídolo do clube. O meia conquistou três Supercopas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e duas Libertadores.

Fase do Flamengo

Após estrear com vitória na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo volta suas atenções para a segunda partida da fase de grupos. O Rubro-Negro enfrentará o Chelsea nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. A equipe comandada por Filipe Luís encerra sua participação na primeira fase na próxima terça-feira, às 22h, contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium.

Antes da parada para o Mundial, o Flamengo vivia grande fase na temporada. Além da liderança do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está nas oitavas de final da Copa do Brasil, em que enfrenta o Atlético-MG, e também nas oitavas da Libertadores, contra o Internacional.