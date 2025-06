Após três anos, Palmeiras reencontra Al Ahly com oito remanescentes de último confronto

Daqui um dia, o Palmeiras encara um compromisso importantíssimo na Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde mede forças contra o Al Ahly, do Egito, às 13h (de Brasília) desta quinta-feira, no MetLife Stadium, pela segunda rodada da competição.

O Palmeiras reencontra o Al Ahly em Mundiais após três anos. O Verdão tem um misto de sensações em relação ao adversário: amargou um resultado ruim em 2021, mas conseguiu uma vitória na edição seguinte da competição, disputada em 2022.

Em 2021, o Alviverde fez uma campanha ruim no Mundial. Os comandados de Abel Ferreira perderam para o Tigres-MEX na semifinal e disputaram o terceiro lugar justamente contra o Al Ahly. Acontece que o time egípcio segurou o empate e levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 2. Com isso, o Verdão terminou o torneio em quarto lugar.

Já em 2022, o Palmeiras reviu o Al Ahly e conseguiu 'se vingar'. A equipe palestrina bateu os egípcios na semifinal por 2 a 0, graças a gols de Raphael Veiga e Dudu, e foi à decisão. Na final, contudo, acabou perdendo para o Chelsea, na prorrogação, por 2 a 1.

Este foi o último confronto entre as equipes. De lá para cá, o Palmeiras adotou uma postura de manutenção do elenco, trazendo apenas reforços considerados pontuais. Não à toa, o Verdão chega ao duelo desta quinta-feira com oito remanescentes da última partida contra o Al Ahly.

Os oito jogadores que encararam o Al Ahly em 2022 e ainda permanecem no elenco alviverde são: os goleiros Weverton e Marcelo Lomba, os laterais Mayke, Marcos Rocha e Piquerez, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo e, por fim, o meio-campista Raphael Veiga.

Destes, quatro podem ser considerados titulares no atual time do Palmeiras: Weverton, Piquerez, Murilo e Gustavo Gómez. Veiga iniciou a temporada no 11 inicial do Verdão, mas perdeu espaço na equipe, especialmente devido à chegada de reforços. Os demais são reservas 'de luxo'.

A principal manutenção do Palmeiras, no entanto, fica no banco de reservas. Em 2023, o técnico Abel Ferreira recebeu sondagens de times europeus e também uma proposta do Al-Saad, do Catar. Já na atual temporada, às vésperas do Mundial, o treinador recusou uma oferta milionária do Al-Hilal, da Árabia Saudita.

Abel Ferreira e Palmeiras, inclusive, têm conversas para a renovação em andamento. O desejo da presidente Leila Pereira é ampliar o vínculo do treinador até o fim de seu mandato, que é até 2027. O futuro do português no Verdão só deve ser definido após o Mundial.

Palmeiras só depende de si para ir às oitavas

Ao fim da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, a classificação do Grupo A ficou da seguinte forma: Al-Ahly em primeiro lugar, Porto em segundo, Palmeiras em terceiro e Inter Miami em quarto. O critério de desempate que estabeleceu essa estrutura na chave foi o de cartões amarelos.

Sendo assim, no momento, o Verdão está fora da zona de classificação às oitavas de final. Vão ao mata-mata as duas melhores equipes de cada grupo. Mas, para avançar de fase, o Verdão ainda só depende de si. Após empatar com o Porto, a equipe ainda enfrenta o Al Ahly e o Inter Miami-EUA.

Se vencer o duelo desta quinta-feira contra os egípcios, pode torcer por um tropeço de Porto ou Inter Miami para encaminhar a classificação às oitavas. O time português encara o rival norte-americano também na quinta-feira, mas a partir das 16h.