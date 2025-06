João Fonseca lamenta eliminação em Halle: 'Derrota dura, no detalhe'

João Fonseca perdeu para o italiano Flavio Cobolli, nesta terça-feira, e foi eliminado na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O tenista brasileiro lamentou o resultado na grama, mas destacou o aprendizado na derrota.

"Derrota dura, no detalhe. Na grama, o jogo é assim e, como eu já disse antes, cada semana tem sido um aprendizado na minha carreira. Derrota que dói, porque foi aquele quase, mas seguir evoluindo e jogando que vão vir coisas boas", disse João Fonseca.

Em 2 horas e 40 minutos, Cobolli contou com a experiência nos momentos decisivos para vencer por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/6 (3) e 7/6 (8). No tie-break, João Fonseca teve um match-point, quando sacou para fechar a partida em 7 a 5. O italiano evitou a derrota e virou o jogo.

O Flavio Cobolli encara o canadense Denis Shapovalov nas oitavas de final do ATP 500 de Halle, nesta quinta-feira.

Ainda nesta terça-feira, João Fonseca também foi eliminado nas duplas masculinas em Halle. Ao lado do grego Petro Tsitsipas, a dupla foi superada pelo austríaco Lucas Miedler e o português Francisco Cabral por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Agora, o brasileiro segue sua preparação para Wimbledon, Grand Slam que será disputado no fim do mês. O próximo compromisso de João Fonseca é no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que acontece entre os dias 23 e 28 de junho.