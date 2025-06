Aníbal Moreno aproveita chance no Mundial e dá 'dor de cabeça boa' para Abel no Palmeiras

No último domingo, o Palmeiras fez sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Apesar das chances claras de gol, o Verdão não conseguiu ser eficaz e empatou sem gols com o Porto, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo A da competição.

O técnico Abel Ferreira escalou a equipe com duas principais novidades: Maurício e Aníbal Moreno foram escalados no meio-campo. O argentino foi um dos que aproveitou a oportunidade como titular e teve grande atuação, gerando uma "dor de cabeça boa" para o treinador.

Aníbal completou os 90 minutos em campo no empate contra o Porto. Segundo dados da plataforma Sofascore, o volante realizou 57 ações com a bola e foi um dos principais destaques do Alviverde. O argentino fez uma partida de muita movimentação e parecia estar em todo lugar do campo.

Ainda conforme as estatísticas, Aníbal acumulou uma taxa de acerto de 93% no passe (completou 39 de 42), deu um passe decisivo e concluiu os quatro passes longos que tentou. Além disso, o volante finalizou ao gol uma vez e ganhou três duelos pelo chão.

O volante palmeirense, por sua vez, se destacou especialmente na parte defensiva do meio-campo: bloqueou uma finalização, conseguiu três interceptações, realizou dois desarmes e cometeu quatro faltas, além de ter sofrido somente um drible.

Com a grande partida contra o Porto, Aníbal pode acirrar a disputa no meio-campo palmeirense. Neste momento, o argentino briga pela vaga com o uruguaio Emiliano Martínez, que chegou ao Palmeiras na atual temporada e assumiu a titularidade.

Aníbal Moreno iniciou a temporada como titular do Palmeiras. Nos primeiro cinco jogos da equipe em 2025, o argentino saiu jogando em quatro. Contudo, ele foi barrado do 11 inicial não só pela má fase individual, mas também pela contratação de Martínez, que rapidamente ganhou a vaga no meio-campo.

A partir daí, Aníbal passou a ganhar minutos especialmente no segundo tempo das partidas. Ocasionalmente, quando Abel Ferreira decidia promover alterações pontuais na equipe, o argentino entrava no time titular. E as atuações melhoraram.

Foi a partir de maio que Aníbal e Martínez passaram a se revezar um pouco mais na posição. No clássico contra o São Paulo, por exemplo, o argentino foi titular. Já no duelo contra o Flamengo, foi a vez do uruguaio sair jogando.

O camisa 5 do Palmeiras, porém, parece estar recuperando a titularidade. Aníbal completou os 90 minutos em três dos últimos quatro jogos. E no empate contra o Porto, no fim de semana, o atleta agarrou a chance novamente e foi soberano no meio-campo alviverde.

Ao todo, Aníbal Moreno disputou 25 partidas (12 como titular) nesta temporada, com uma assistência. Já Martínez soma 24 jogos (21 como titular), e marcou um gol.

Agora, resta saber quem será o titular do Palmeiras no próximo confronto do Mundial. Para tal partida, Abel Ferreira pode seguir a estratégia utilizada até aqui e fazer algumas mudanças pontuais na equipe. Assim como o técnico, Gustavo Gómez e Felipe Anderson estão pendurados.

O Palmeiras encara o Al Ahly, do Egito, nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial. As equipes estão empatadas em pontuação, com apenas um ponto. Pelos critérios de desempate, os egípcios ocupam a liderança da chave, enquanto o Verdão é o terceiro colocado.