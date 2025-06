Análise: Corinthians precisa reforçar setores específicos do elenco para competir em alto nível

O primeiro semestre do Corinthians foi de grandes emoções. O time passou da frustração por ter sido eliminado na principal competição do ano ? a Libertadores ? à alegria de conquistar um título após seis anos de jejum.

Entretanto, para manter um bom nível competitivo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Timão precisa reforçar alguns setores específicos de seu elenco.

Com base em números e no desempenho em momentos decisivos da temporada, a Gazeta Esportiva identificou os setores mais carentes ? e que mais precisam de reforços ? no elenco do Corinthians. Veja abaixo:

Zagueiros

O Corinthians precisa urgentemente contratar um zagueiro. Desde o início da temporada, a torcida do Timão alerta a diretoria sobre a contratação de mais um defensor. O então presidente Augusto Melo preferiu não comprar um novo defensor e viu a defesa falhar em momentos decisivos, como na Pré-Libertadores diante do Barcelona-EQU.

Atualmente, o Alvinegro Paulista possui cinco zagueiros, mas nenhum deles pode ser considerado titular absoluto, justamente pelo rendimento irregular de cada um em campo.

André Ramalho terminou 2024 como o principal e melhor zagueiro do elenco. Entretanto, o atleta de 33 anos caiu drasticamente de rendimento e falhou em momentos decisivos, sendo preterido por Ramón Díaz na reta final do Paulistão.

Além dele, outro que tem desempenho considerado irregular é Cacá. O zagueiro ganhou mais espaço com Dorival, mas ainda não passa a segurança necessária para ser considerado titular absoluto do Corinthians. Em 20 jogos com o defensor na temporada, o Timão não levou gol em apenas cinco.

Félix Torres é o caso mais grave, pois praticamente perdeu a confiança de grande parte da torcida. Na final do Paulistão, o equatoriano cometeu dois erros graves, que quase condenaram a conquista estadual do Corinthians. Além disso, ele foi expulso de forma tola diante do Racing-URU na Sul-Americana - com apenas 15 minutos, realizou uma entrada violenta no adversário e recebeu o vermelho direto.

Apesar das péssimas atuações, Félix recebeu a atenção de Dorival, que escalou o equatoriano na lateral-direita em algumas partidas.

Por fim, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique são os menos visados pela Fiel Torcida. O primeiro ainda é muito jovem e, apesar de boas atuações, falhou contra o Barcelona-EQU em confronto decisivo na Pré-Libertadores. O segundo pode ser considerado o mais regular da defesa corintiana, mas como volta de lesão, sua condição de jogo é uma incógnita.

Lateral-Direito

Mesmo antes da saída de Fagner no início do ano, Matheuzinho já era o titular da lateral direita do Timão. Entretanto, devido à grande intensidade dos jogos, o atleta de 24 anos caiu um pouco de rendimento. O reserva Léo Maná não corresponde as chances recebidas e, com isso, sobrecarrega Matheuzinho.

Por isso, a chegada de um lateral-direito poderia aumentar a competitividade e a qualidade deste setor do elenco.

Meia

Pensando em manter a equipe competitiva em uma possível ausência de Rodrigo Garro, o Corinthians poderia contratar um outro meia de criação. Quando o argentino não está em campo, a equipe de Dorival Júnior sofre para criar chances claras de gol.

No papel, esta função caberia a Igor Coronado, mas o meia do Corinthians não consegue se firmar e corresponder quando recebe chances. Com um alto salário aos 32 anos, ele é cotado para deixar o Timão na próxima janela de transferências.

Ponta

Por fim, a fim de dar uma maior variação tática a Dorival, o Corinthians poderia comprar um ponta-atacante de velocidade.

No atual elenco alvinegro existem jogadores que já foram pontas em um passado recente, mas que atualmente atuam como atacante centrais, casos de Romero e Talles Magno, por exemplo.