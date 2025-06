Ex-time de Neymar pega Real após torrar R$ 3 bi: 'Não imprimimos dinheiro'

O Al-Hilal estreia hoje no Mundial de Clubes contra o poderoso Real Madrid tendo desembolsado quase R$ 3 bilhões em contratações desde 2023, mas em nova realidade financeira e sem gastar nem um tostão na janela extra que se abriu para o torneio.

'Ex-gastão'

O clube saudita não trouxe reforços especiais para a Copa do Mundo de Clubes. A equipe só tem duas caras novas no elenco, que chegaram após o fim da última temporada e vieram do futebol local. No entanto, ambos os jogadores fogem do perfil das contratações badaladas dos últimos anos e custaram muito pouco.

O Al-Hilal gastou cerca de 470 milhões de dólares (R$ 2,96 bilhões, na cotação atual) em transferências entre 2023 e 2025. O time abriu os cofres após a injeção de dinheiro da Arábia Saudita na liga nacional e não poupou esforços nem cifras para contratar jogadores internacionais.

Neymar se lamenta após sentir lesão durante jogo entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Neymar lidera a lista, tendo custado 90 milhões de dólares, e é o único que não segue no elenco. O astro brasileiro ficou dois anos na equipe, mas sofreu com longas lesões e se despediu com apenas sete jogos disputados, um gol marcado e duas assistências.

A situação agora é outra, com o Al-Hilal afirmando que não tem recursos ilimitados nem imprime dinheiro. O CEO espanhol do time, Esteve Calzada, disse que a diretoria não avançou em tratativas que tinha em andamento devido ao alto valor pedido nas negociações.

Digamos que [a quantia gasta] era uma realidade há algum tempo e agora está virando um mito. Administramos com um orçamento que temos que cumprir e é verdade que alguns jogadores ou agentes não entendem isso.

Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal, em entrevista ao Marca

Realmente, o que um jogador pode ganhar na Arábia Saudita sempre será muito maior do que ele pode ganhar na Europa, mas é óbvio que não temos recursos ilimitados nem imprimimos notas. Na verdade, perdemos oportunidades de contratar jogadores justamente porque eles acreditavam que o dinheiro é inesgotável, e temos que administrar o clube com sustentabilidade.

O clube saudita teve vários atletas especulados, mas só fez uma mudança: a do treinador. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Theo Hernández, Kanté e Osimhen foram alguns dos astros ventilados. Já o técnico italiano Simone Inzagui, vice-campeão da última Champions com a Inter, foi o escolhido para suceder Jorge Jesus.

Alguns enlouqueceram pelos valores que estão pedindo, acham que podemos pagar qualquer valor. Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal

O Al-Hilal encara o Real Madrid às 16h (de Brasília), em Miami, pelo Grupo H. Pachuca e Red Bull Salzburg se enfrentam no outro duelo da chave.

Contratações do Al-Hilal desde 2023

Neymar: 90 milhões de euros (R$ 568,5 milhões)* Malcom:60 milhões de euros (R$ 379 milhões) Rúben Neves: 55 milhões de euros (R$ 347,4 milhões) Aleksandar Mitrovic: 52 milhões de euros (R$ 328,5 milhões) Marcos Leonardo: 40 milhões de euros (R$ 255 milhões) Milinkovic-Savic: 40 milhões de euros (R$ 255 milhões) Moteb Al-Harbi: 29 milhões de euros (R$ 183 milhões) João Cancelo: 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) Renan Lodi: 23 milhões de euros (R$ 145,3 milhões) Kalidou Koulibaly: 23 milhões de euros (R$ 145,3 milhões) Bono: 21 milhões de euros (R$ 132,6 milhões) Tambakti: 11 milhões de euros (R$ 69,5 milhões)

*Único que não segue no time.

Dados do Transfermarkt