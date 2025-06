Mundial: Al-Hilal não terá artilheiro do ano em 'revanche' com Real Madrid

Do UOL, em São Paulo

O Al-Hilal não terá o atacante Aleksandar Mitrovic no jogo de hoje, contra o Real Madrid, pelo Mundial de Clubes. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

O que aconteceu

Mitrovic tem sofrido com dores na panturrilha e Inzaghi confirmou a baixa. O comandante informou que o sérvio tem uma lesão muscular.

Tentamos chegar à partida da melhor maneira possível. Não tivemos muito tempo [de preparação] e apenas quatro treinos. A ambição é transformar o Al-Hilal em um dos melhores times do Mundial, mas a primeira tarefa é melhorar a equipe. Perdemos o Mitrovic por uma lesão. Todo início tem suas dificuldades, e temos três lesões em nosso grupo. É um momento difícil e queremos superá-lo. Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal

A baixa é uma dor de cabeça para o ataque saudita, já que Mitrovic é o artilheiro do time no ano. Ao todo, foram 28 gols em 36 partidas. Na última temporada, ele esteve próximo da média de um gol por jogo, com 40 gols em 44 partidas.

Mesmo sem o goleador, o Al-Hilal tenta se "vingar" após a goleada na final do Mundial de 2022. Na ocasião o Real bateu o time saudita por 5 a 3, com dois de Vini Jr e um de Benzema.