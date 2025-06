Juventus passeia no fechamento da rodada e mantém marca do Corinthians viva

A Juventus passeou em sua estreia no Mundial, não tomou conhecimento do Al Ain ao golear o time dos Emirados Árabes por 5 a 0 e ampliou a sequência invicta europeia sobre times de fora do continente para 33 jogos — o último a vencer um clube do Velho Continente no Mundial foi o Corinthians, em 2012, sobre o Chelsea.

O resultado encerrou a 1ª rodada da Copa do Mundo de Clubes e deixou os italianos na liderança do Grupo G pelo saldo de gols. O Manchester City também venceu seu compromisso, mas por "apenas" dois gols de vantagem sobre o Wydad Casablanca.

Os times voltam a jogar no domingo. A líder Juventus encara o Wydad Casablanca a partir das 13h na Filadélfia, enquanto o Al Ain tem uma pedreira diante do Manchester City, em Atlanta, às 22h.

Como está o Grupo G

1 - Juventus: 3 pontos (saldo +5)

2 - Manchester City: 3 pontos (saldo +2)

3 - Wydad Casablanca: 0 ponto (saldo -2)

4 - Al Ain: 0 ponto (saldo -5)

Como foi o jogo

A Juventus garantiu a vitória com quatro gols em 45 minutos. O time de Igor Tudor até foi ameaçado nos lances iniciais, mas dominou o adversário e não teve nenhuma dificuldade para balançar as redes. Kolo Muani iniciou a contagem, enquanto Francisco Conceição, em um gol 100% português, e Yildiz, em chute de fora, aumentaram antes dos 30 minutos. Ainda deu tempo de a vitória virar goleada antes do intervalo com nova finalização de Kolo Muani.

No 2º tempo, o Al Ain até ameaçou marcar, mas teve gol anulado por impedimento e, logo depois, tomou mais um. O ritmo caiu diante da vantagem expressiva e, mesmo com as substituições feitas pelos dois treinadores, o placar não foi alterado até o apito final.

Gols e destaques

Juventus trabalha e marca. A equipe italiana tomou a atitude e abriu o placar aos dez minutos em uma jogada coletiva: depois de a bola passar pelos pés de Francisco Conceição e Thuram, Alberto Costa invadiu a ponta direita e cruzou na medida para Kolo Muani, que cabeceou com categoria e cravou o 1 a 0.

Árabes tentam, mas... Apostando nas bolas paradas e na velocidade em contra-ataques, o Al Ain até conseguiu chegar ao gol de Di Gregorio, mas sem grande potência. Primeiro, Kaku Romero cobrou uma falta dando um "chute-cruzamento" que acabou afastado providencialmente pela zaga, e depois Rahimi arrancou com liberdade pela esquerda, mas facilitou a vida do goleiro rival.

Rahimi foi um dos poucos a causar perigo por parte do Al Ain Imagem: REUTERS/Hannah Foslien

Italianos aumentam com gol português. A Juventus não demorou para ampliar a vantagem em Washington: Alberto Costa costurou a zaga e até foi derrubado dentro da área, mas levantou e rolou para Francisco Conceição, que conseguiu se livrar dos adversários mesmo com pouco espaço e confirmou o 2 a 0.

Piscou? Mais um gol da Juventus. O terceiro saiu em ritmo de treino: diante de um rival totalmente passivo e desorganizado defensivamente, Cambiaso acionou Thuram, que tocou de primeira para Yildis. O camisa 10, de fora da área, limpou o marcador e caprichou na finalização: 3 a 0.

Kolo Muani, Yildiz e Cambiaso celebram gol da Juventus sobre o Al Ain em jogo do Mundial Imagem: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Intervalo com goleada. Os árabes ensaiaram encerrar o 1º tempo com "apenas" três gols de desvantagem, mas a vitória virou goleada nos acréscimos. Thuram deu lindo lançamento em profundidade para Kolo Muani, que ganhou na velocidade de Kouamé, invadiu a área e usou a parte de fora do pé para ampliar: 4 a 0.

Al Ain esboça alegria, mas toma mais um. A etapa final ensaiou uma melhora do time dos Emirados Árabes, que chegou a balançar as redes com Kouamé, mas viu o gol ser anulado por impedimento. Pouco tempo depois, Francisco Conceição fechou a conta, desta vez em lance individual da direita para a esquerda: 5 a 0.

Zabala se lamenta durante Al Ain x Juventus, confronto do Mundial Imagem: ROBERTO SCHMIDT / AFP

FICHA TÉCNICA

AL AIN 0x5 JUVENTUS

Data e horário: 18 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Grupo G do Mundial

Local: Estádio Audi Field, em Washington (EUA)

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Booky Maio (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Cartões amarelos: McKennie, Cambiaso, Francisco Conceição, Gatti (JUV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Kolo Muani (JUV), aos 10 min do 1º tempo e aos 43 min do 1º tempo; Francisco Conceição (JUV), aos 20 min do 1º tempo e aos 12 min do 2º tempo; Yildiz (JUV), aos 30 min do 1º tempo

AL AIN: Rui Patrício; Ratnik, Park Yong-Woo (Jasic) e Kouadio (Nader); Traoré, Rabia, Kaku Romero (Chadli), Palacios (Niang) e Zabala; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic.

JUVENTUS: Di Gregorio; Alberto Costa, Kalulu, Kelly; Savona (Gatti), Thuram (Douglas Luiz), McKennie e Cambiaso (Weah); Francisco Conceição, Yildiz (Koopmeiners) e Kolo Muani (Vlahovic). Técnico: Igor Tudor