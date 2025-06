Al Ahly confirma mais dois desfalques para jogo contra o Palmeiras; veja quem são

O Al Ahly confirmou, nesta quarta-feira, véspera do jogo contra o Palmeiras, que tem mais dois desfalques para o compromisso. Trata-se do atacante Taher Mohamed e do lateral esquerdo Ahmed Koka. Ambos se juntam a Emam Ashour na lista de baixas para o duelo que acontece nesta quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ahmed Koka foi titular e disputou os 90 minutos no empate sem gols contra o Inter Miami, na estreia. No compromisso, ele sofreu uma contusão no joelho e, após reavaliação dos médicos da equipe egípcia, foi cortado dos relacionados.

Já Taher Mohamed tem um problema um pouco mais sério. O atleta passou por exames depois do treino da última quarta-feira e teve detectada uma lesão no ligamento cruzado anterior. De acordo com o divulgado pelo clube, ele perderá também o compromisso contra o Porto, no dia 23, pela última rodada da fase de grupos.

Mohamed começou no banco de reservas no duelo que aconteceu em Miami e entrou aos 20 minutos, no lugar de Ben Romdhane.

Essa é a terceira baixa do Al Ahly. Ainda durante o jogo, no início do primeiro tempo, a equipe perdeu o meia Emam Ashour, que sofreu uma lesão na clavícula. Ele já passou pela cirurgia e não disputa mais o Mundial de Clubes. Assim, o técnico José Riveiro terá dores de cabeça para montar a equipe.