Abel faz ajustes táticos, e Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Al Ahly; veja provável escalação

O Palmeiras fechou a preparação para enfrentar o Al Ahly, do Egito, nesta quinta-feira, em um último treino realizado em Greensboro, na Carolina do Norte. As equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Notícia positiva para Abel Ferreira foi, novamente, a presença de Paulinho. Na reapresentação, ele ficou apenas na academia do hotel, fazendo recovery e trabalho de controle de carga com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. Na última terça, voltou a aparecer nos gramados.

Na atividade desta quarta, véspera do jogo, o camisa 10 treinou normalmente. Primeiro, o elenco fez ativação muscular e, em seguida, foi a campo, onde fez um aquecimento e realizou um recreativo. Na sequência, a comissão esboçou o time titular e ensaiou jogadas, movimentações, marcações e estratégias de jogo visando os egípcios.

O Palmeiras chega ao confronto sem desfalques, portanto. O técnico Abel Ferreira não deve ter problemas para escalar a equipe e pode fazer mudanças pontuais. Para o duelo, o o Verdão tem dois pendurados: Gustavo Gómez e Felipe Anderson, que, se levarem mais um cartão, ficarão de fora da última rodada da fase de grupos, contra o Inter Miami. Abel Ferreira também corre esse risco.

Uma provável escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

Palmeiras e Al Ahly estão empatados em pontuação no Grupo A, com apenas um ponto, assim como Porto e Inter Miami. Pelos critérios de desempate (cartão amarelo), os egípcios ocupam a liderança da chave, enquanto o Verdão é o terceiro colocado.

O elenco palmeirense embarca para Nova Jersey nesta tarde. O duelo contra o Al Ahly, acontece a partir das 13 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no MetLife Stadium.