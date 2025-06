Abel detalha condição de Paulinho no Palmeiras e revela: "Não posso usar por mais de 30 minutos"

A pouca utilização de Paulinho, pelo técnico Abel Ferreira, no Palmeiras, tem gerado debate, principalmente, entre os torcedores. O camisa 10 chegou ao clube como uma das grandes contratações ainda quando se recuperava de uma cirurgia na perna direita. Na véspera do duelo contra o Al Ahly, pela Copa do Mundo de Clubes, o treinador explicou a baixa minutagem.

"Em relação ao Paulinho, não posso usar o Paulinho por mais de 30 minutos. e ponto, não vou falar mais do que isso. Quando tem entrado, nos ajuda muito e vamos usar quando pudermos. Cabe a mim decidir quando colocá-lo. É um jogador que poderia ajudar por mais tempo, mas infelizmente em função de não estar 100%, vamos utilizar o tempo que tivermos que utilizar em função do que for as necessidades da equipe, disse Abel.

Antes da viagem aos Estados Unidos, Paulinho já vinha cumprindo um cronograma individual de controle de carga. Além disso, também foi preservado de alguns compromissos. Na estreia contra o Porto, o camisa 10 começou no banco e foi acionado apenas aos 20 minutos do segundo tempo.

Paulinho passou por uma cirurgia para correção de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O procedimento foi feito no início de dezembro do último ano, ainda no Atlético-MG, antes de ser contratado pelo Verdão. Mesmo nessas condições, o Palmeiras acertou sua compra e traçou seu plano de recuperação.

O atleta iniciou a pré-temporada de forma diferente dos demais, sob cuidados dos membros do Núcleo de Saúde e Performance. Paulinho só estreou em abril e, desde então, fez apenas um jogo como titular. Nessa ocasião, atuou por 65 minutos. Ao todo, ele disputou 12 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Havia até uma expectativa que ele estivesse pronto na reta final do Paulista, torneio em que ele foi inscrito, mas sua estreia foi apenas na terceira rodada do Brasileirão.

Além da primeira chance entre os 11 iniciais, a única vez que atuou por mais de 30 minutos foi na derrota para o Cruzeiro, no último compromisso antes do Mundial. Na ocasião, ele começou no banco, mas foi acionado já no intervalo e jogou até o apito final.

Paulinho, em diversas ocasiões, já falou sobre sua situação e revelou que ainda sente dores quando tenta aumentar a carga. Mesmo nessa condição, o camisa 10 segue à disposição de Abel Ferreira e, portanto, deve ser opção no banco de reservas nesta quinta-feira para o duelo contra o Al Ahly, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.