'A fome em mim está de volta', diz Foden após gol pelo City no Mundial

Phil Foden foi o grande destaque do Manchester City na vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, na estreia no Mundial de Clubes, hoje, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Superação

O jovem um gol e deu uma assistência para Doku. Ao fim do jogo, foi eleito pela Fifa o craque da partida.

Foden vem de uma temporada passada técnica e mental ruim. Além de problemas físicos, ele revelou ter sofrido no aspecto psicológico.

O jogador cogitou não disputar o Mundial, mas decidiu vir aos Estados Unidos e a estreia parece lhe ter revigorado.

A fome dentro de mim está de volta. Quero provar para as pessoas

Phil Foden, após a vitória do City

'Um novo eu'

Foden demonstrou ânimo com a nova temporada. O meia inglês acredita que está diante de sua nova versão.