Zagueiro da seleção portuguesa veste camisa do Flamengo em visita ao Rio

Gonçalo Inácio, zagueiro do Sporting e titular da seleção portuguesa na final da Liga das Nações, está de férias no Rio de Janeiro e vestiu a camisa do Flamengo.

O que aconteceu

A foto com a camisa do Flamengo, entre amigos também trajados com camisetas do clube rubro-negro foi compartilhada pelo atleta nas redes sociais. Ela foi tirada na Favela da Rocinha.

Gonçalo Inácio, 23, foi revelado pelo Sporting e atua no time profissional desde a temporada 2020/21. No ano seguinte, ele se firmou como titular da equipe e, a partir de 2023 tem sido chamado pela seleção portuguesa.

Dono da camisa 25, Gonçalo Inácio tem mais de 150 jogos na equipe lisboeta. Ele apresenta bons números ofensivos, com 21 gols e 11 assistências pelo Sporting, onde já conquistou sete títulos: Campeonato Português (3), Taça de Portugal (1), Supertaça de Portugal (1) e Taça da Liga (2).