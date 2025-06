Youtuber desafia Wanderlei Silva para luta no Fight Music Show

O universo do entretenimento e das lutas pode ganhar um capítulo inusitado em breve. Em uma entrevista recente, o influenciador digital e lutador amador TadalaFellas revelou o desejo de enfrentar uma das maiores lendas do MMA brasileiro: Wanderlei Silva, ex-campeão do Pride e nome histórico do esporte.

A proposta seria para uma futura edição do Fight Music Show, evento que mescla música, celebridades e combates de exibição. Em tom respeitoso, Tadala elogiou a trajetória do veterano, mas reforçou sua disposição para encarar o desafio, em vídeo publicado no 'Instagram' (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

"Eu estou cogitando a possibilidade de lutar contra ele (Wanderlei Silva). Só basta ele aceitar. Porque da minha parte, eu tenho coragem para te enfrentar, com todo respeito. Admiro muito você e sua carreira, tenho grande respeito por você, e seria uma honra poder subir no ringue com você no próximo Fight Music Show", afirmou o youtuber, que recentemente esteve em ação contra Rogério Minotouro.

Resposta com bom humor

A reação do ex-lutador não demorou. Com seu estilo característico, Wanderlei respondeu, através de seu 'Instagram', de forma bem-humorada e deixou a decisão nas mãos dos fãs, sem descartar a possibilidade de aceitar o convite (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

"O homem é corajoso mesmo, hein? Eu, Wanderlei Silva, pentacampeão mundial de MMA, fui desafiado por um atleta chamado 'Tadala'. Deve ser um cara duro (risos). Acabou de lutar contra o Minotouro... Eu vou deixar melhor, vou perguntar para os meus fãs: o que vocês acham? Aceito ou não aceito esse desafio? Me diz aí", provocou o 'Cachorro Louco'.

Embora ainda sem confirmação oficial, o possível embate entre os dois já gera expectativa e movimenta o público nas redes. O Fight Music Show tem se consolidado como uma plataforma que une nomes consagrados do esporte a figuras da internet em confrontos fora do circuito tradicional do MMA - uma fórmula que vem despertando a atenção de fãs de diferentes nichos.

