Xabi Alonso aguarda por Mbappé até último instante de olho na estreia do Real Madrid no Mundial

Nos ajustes finais para decidir qual time escalar visando a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, o técnico Xabi Alonso deixou claro, em entrevista concedida nesta terça-feira, que vai esperar até o último instante por Mbappé a fim de definir sua equipe titular.

Alonso explicou a ausência do astro francês no treino desta terça. O jogador teve febre e luta contra o tempo para reunir condições de estar em campo na partida diante do Al-Hilal, nesta quarta-feira.

"Kylian estava um pouco melhor esta manhã, mas foi prudente não treinar por causa do calor. Vamos ver como ele se desenvolve. Teremos de esperar. Ele é dinâmico, não é posicional. Podemos fazer uma rotação nas posições de ataque. Mbappé não é um homem de área, mas é um camisa 9 que marca muitos gols", afirmou o treinador espanhol.

Sobre a partida de estreia contra o time da Arábia Saudita, Alonso comentou como está a expectativa de seu elenco. "Estão todos ansiosos, mas em estágios diferentes. Em qualquer competição, o Real Madrid é um candidato natural e merecedor. Então temos de provar isso. Não estamos cegos pelo dia 13 de julho (final). Embora esse seja o objetivo", comentou o treinador.

Apesar do pouco tempo que tem à frente do elenco principal, chegou ao comando da equipe merengue após o fim do Campeonato Espanhol para substituir Carlo Ancelotti, Alonso disse confiar na estrutura do plantel.

"A qualidade individual é incrível. Respeito tudo o que eles fizeram. O trabalho do Carlo foi fantástico. Agora estamos começando uma nova era à nossa maneira. Há uma base muito boa e temos de construir sobre ela", afirmou Alonso.

Um jogador mereceu um capítulo especial na entrevista coletiva. Luka Modric, que está de saída do clube, vive seus últimos momentos com a camisa do gigante espanhol. "É muito fácil estar com ele. Sempre foi fácil com ele. Adoro ver a relação entre Luka e os jovens. Queremos aproveitar tudo isso. Ele é uma lenda, é um privilégio tê-lo por mais três ou quatro semanas", declarou.

Integrante do Grupo H, o Real Madrid faz o primeiro jogo da chave e enfrenta o Al-Hilal em Miami, às 16h (horário de Brasília) nesta quarta. No mesmo dia, os mexicanos do Pachuca completam a primeira rodada enfrentando o RB Salzburg, da Alemanha, no TQL Stadium, em Cincinnati, às 19h (de Brasília).