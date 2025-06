Weverton elogia Al-Ahly e alerta Palmeiras no Mundial de Clubes: 'Favoritismo não ganha jogo'

O desempenho do Palmeiras diante do Porto no empate sem gols na largada do Mundial de Clubes ainda repercute nos Estados Unidos. Mesmo ciente que poderia ter celebrado um triunfo caso caprichasse mais nas finalizações, o clube evita euforia e adota a humildade na preparação para encarar o egípcio Al-Ahly. Líder do elenco, o goleiro Weverton prega cautela com o rival de quinta-feira e ressalta que "favoritismo não ganha jogo" para manter os companheiros concentrados e longe do entusiasmo que tomou conta da torcida.

O segundo jogo do time alviverde no Mundial ocorre novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 13 horas, de Brasília, na quinta-feira. E o clube vem se precavendo de todas as maneiras para não ser surpreendido e, ao mesmo tempo, aprimorando o que faltou diante dos portugueses pelos três pontos.

Weverton trabalhou bem diante do Porto e agora espera que o time se comporte ainda melhor contra um adversário perigoso, em sua visão. "É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada a grandes competições. Vamos voltar a competir com mais precisão para ter sucesso defensivamente e ofensivamente e sair com a vitória", afirmou o goleiro, garantindo que o Palmeiras está com a cabeça boa.

"Sabemos da pressão de jogar no Palmeiras, tem a cobrança por vencer sempre e é assim que funciona. Favoritismo não vence jogo, não dá vantagem nenhuma. Temos de ter bastante atenção, entender como jogam e tentar surpreender para vencer, que é o que importa", avaliou. "Será a nossa segunda partida e um resultado positivo é fundamental para classificação. Vamos nos preparar bem, sabendo que o adversário tem suas qualidades e está aqui porque tem valor, são campeões. Já enfrentamos eles duas vezes e sabemos o quanto é difícil."

Os dois encontros citados pelo goleiro foram em edições do Mundial. O Palmeiras ganhou por 2 a 0 em 2022, um ano após empate por 0 a 0 e derrota nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar no Catar.

"Faltou um detalhe no primeiro jogo. A equipe performou bem, fez aquilo que o Abel (Ferreira, treinador) tem pedido nessa semana de treinos. Agora é poder corrigir para no próximo jogo sair com a vitória", prosseguiu Weverton. "Toda partida tem sua dificuldade, não é porque é europeu ou sul-americano. Futebol são 11 contra 11, ninguém dá nada de graça, todos têm informações das outras equipes e como jogam. Foi um bom jogo competitivo, conseguimos competir bem contra qualquer equipe. Estreia sempre é difícil, a tensão é grande e faltou um detalhe que é o gol. Agora vamos seguir trabalhando para melhorar porque no segundo jogo vamos ter a mesma dificuldade", completou o camisa 21.

Por uma vitória e alívio na tabela, o Palmeiras treinou em dose dupla nesta terça-feira na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. Além de observarem um vídeo dos egípcios, os palmeirenses foram a campo e aprimoraram questões táticas: transições defensivas e ofensivas e movimentações específicas.