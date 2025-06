Weverton analisa empate com o Porto e pede atenção contra o Al Ahly: "Favoritismo não vence jogo"

No último domingo, o Palmeiras enfim estreou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão bem que pressionou, mas não saiu do empate sem gols com o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, pela primeira rodada do Grupo A da competição internacional.

Na estreia do Alviverde no torneio, o goleiro Weverton foi um dos destaques. O arqueiro fez boas defesas e evitou o gol do Porto, ajudando a manter o placar em 0 a 0. O jogador aprovou a atuação do elenco e analisou que a vitória não veio por um detalhe.

"Faltou um detalhe no primeiro jogo. A equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido nessa semana de treinos. Agora é poder corrigir para, no próximo jogo, sair com a vitória. Toda partida tem sua dificuldade, não é porque é europeu ou sul-americano. Futebol são 11 contra 11, ninguém dá nada de graça, todos têm informações das outras equipes e como jogam", avaliou.

"Foi um bom jogo competitivo, conseguimos competir bem contra qualquer equipe. Estreia sempre é difícil, a tensão é grande e faltou um detalhe que é o gol. Agora vamos seguir trabalhando para melhorar, porque no segundo jogo vamos ter a mesma dificuldade", prosseguiu.

Na próxima rodada do Mundial de Clubes, o Palmeiras terá pela frente o Al Ahly, do Egito. A bola rola nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), também no MetLife Stadium, pela segunda rodada do Grupo A.

Essa não é a primeira vez que as equipes se enfrentam em Mundiais. Palmeiras e Al Ahly já duelaram em 2021 e em 2022, com uma vitória para cada lado - a do Al Ahly, porém, veio nos pênaltis. Weverton, então, projetou o confronto diante dos egípcios.

"É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada a grandes competições. Vamos voltar a competir com mais precisão para ter sucesso defensivamente e ofensivamente e sair com a vitória. Sabemos da pressão de jogar no Palmeiras, tem a cobrança por vencer sempre e é assim que funciona. Favoritismo não vence jogo, não dá vantagem nenhuma. Temos de ter bastante atenção, entender como jogam e tentar surpreender para vencer, que é o que importa", afirmou Weverton ao canal oficial do clube.

Palmeiras e Al Ahly estão empatados em pontuação no Grupo A, com apenas um ponto. Pelos critérios de desempate, os egípcios ocupam a liderança da chave, enquanto o Verdão é o terceiro colocado. Com isso, o Alviverde depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

"Será a nossa segunda partida e um resultado positivo é fundamental para classificação. Vamos nos preparar bem, sabendo que o adversário tem suas qualidades e está aqui porque tem valor, são campeões. Já enfrentamos eles duas vezes e sabemos o quanto é difícil", concluiu o goleiro palmeirense.