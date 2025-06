Volta Redonda e Avaí fecham 12ª rodada em duelo de opostos na Série B

Em um duelo de opostos, a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento na noite desta terça-feira, quando a partir das 19h30, Volta Redonda e Avaí se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira.

Com 19 pontos, apenas dois atrás do Coritiba, primeiro time no G-4, os catarinenses tentam fechar a rodada na zona de acesso. Do outro lado, com 10, o time da casa é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tenta respirar aliviado na briga contra a degola.

Após superar o América-MG por 1 a 0, o Volta Redonda chega para a partida mordido após ser derrotado por 2 a 0 pelo Goiás na última rodada, e aposta no fator casa para tentar voltar a encontrar o caminho da vitória na Série B.

A boa notícia é que os três reforços estão à disposição da comissão técnica: o zagueiro Lucas Ramires, que chegou por empréstimo do Atlético-GO, o meia Léo Ceará, emprestado pelo Maringá, e o atacante Italo Carvalho, que voltou de empréstimo da Coreia do Sul.

Heliardo foi a referência do ataque nos últimos três jogos, mas há a chance de Italo ser testado no time titular. Outra novidade é o atacante Chay, que foi reintegrado ao grupo e pode pintar entre os relacionados.

Do outro lado, o cenário é oposto para o Avaí. O time catarinense se recuperou após ser derrotado por 2 a 1 para o Coritiba, e em casa, superou o CRB por 1 a 0, se colocando novamente na briga por vaga no G-4.

Assim como o adversário, o Avaí também pode ter novidades na partida. Após períodos de empréstimo no exterior, o volante Wanderson e o atacante Gustavo Simões retornaram à Ressacada e já treinam com o elenco principal.

Outra novidade do time de Jair Ventura pode ser o retorno do atacante Mário Sérgio, em fase de transição física, que tem chances de voltar a ser relacionado.

Confira os jogos da 12ª rodada:

Vila Nova 0 x 3 América-MG

Paysandu 1 x 0 Botafogo-SP

CRB 2 x 0 Goiás

Athletico-PR 2 x 1 Remo

Athletic-MG 2 x 1 Operário-PR

Novorizontino 3 x 0 Cuiabá

Atlético-GO 0 x 0 Coritiba

Criciúma 3 x 2 Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h30

Volta Redonda x Avaí