Volkanovski pressiona Jon Jones em meio à indefinição sobre futuro no UFC: "Se aposente"

A novela mais longa e relevante dentro do mundo do MMA na atualidade é, sem sombra de dúvida, a indefinição que gira em torno do futuro de Jon Jones no esporte. E enquanto a situação se arrasta por meses sem qualquer perspectiva de desfecho, um nome relevante do ramo deu sua opinião sobre o assunto. Campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Alexander Volkanvoski subiu o tom e pressionou 'Bones' a tomar uma decisão para sua carreira o quanto antes - nem que isto signifique pendurar as luvas.

A declaração do veterano reforça o coro frequentemente compartilhado por Tom Aspinall. Campeão interino dos pesos-pesados, o inglês anseia por uma eventual unificação de títulos contra Jones, campeão linear. Mas com a atual indefinição, sua carreira segue estagnada, possivelmente no auge. Em entrevista ao 'Overdogs Podcast with Mike Perry', Volkanovski criticou a baixa frequência de 'Bones' - que competiu apenas duas vezes nas últimas cinco temporadas.

"Se você é o campeão, defenda seu cinturão. É uma responsabilidade. Você não pode apenas sentar e esperar, precisa ser razoavelmente ativo e enfrentar quem estiver lá. E se há um campeão interino, não há discussão. Não quero alfinetar nem nada, sei que ele já se provou. Todos dizem: 'Olha o que ele já fez, está tudo bem'. Não, não está. Não trave a categoria só por causa disso. Sei que seu currículo é incrível. Você é considerado o 'GOAT', entendemos isso. Então se não quiser lutar, apenas se aposente, acabou. Ou se quiser superlutas, você tem que abrir mão do título", opinou 'The Great'.

Novela com indícios distintos

Aparentemente o grande impeditivo de tirar o combate do papel é a falta de acordo entre as três partes envolvidas: Jones, Aspinall e Dana White - o intermediário. Enquanto o presidente do UFC esbanja confiança e garante que irá realizar a superluta ainda em 2025, 'Bones' dá indícios na direção contrária. Sem treinar desde 2024, o campeão linear dos pesados já deu pistas de que sua carreira no MMA pode ter chegado ao fim. Em meio ao impasse, Tom - dono do cinturão interino - alterna declarações otimistas e pessimistas sobre o eventual confronto enquanto aguarda a definição de seu futuro.

Aos 37 anos, Jon Jones é dono de um cartel no MMA profissional de 28 vitórias, uma derrota - por desqualificação em uma luta que dominava - e um 'no contest' (luta sem resultado). Ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual dono do cinturão dos pesos-pesados, o americano é apontado de maneira quase unânime como o 'GOAT' da modalidade. Dado o status atingido, os fãs anseiam vê-lo novamente em ação. Mas resta saber se isso, de fato, está nos planos de 'Bones'.

