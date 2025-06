Vôlei Renata mantém quinteto e garante força do grupo para temporada 25/26

O Vôlei Renata garantiu a permanência de mais cinco jogadores que participaram da campanha do projeto na última temporada para 25/26. O ponteiro Maurício Borges, o líbero Lukinha, o oposto Bruno Lima, o central Wítallo e o levantador Cristiano seguem na equipe comandada pelo técnico Horacio Dileo.

O projeto campineiro havia garantido a permanência do levantador Bruninho, do ponteiro Adriano e do central Judson, chegando a oito permanências em relação ao elenco que conquistou o Paulista em 2024 e chegou à final da Superliga Masculina.

Desta forma, o Vôlei Renata terá, novamente, quase todo o time titular à disposição. Além disto, Wítallo e Cristiano também tiveram papel importante durante a temporada, alcançando a titularidade em alguns momentos.

"É muito importante ter essa continuidade de uma temporada para outra. Não só pela possibilidade de dar sequência ao trabalho, mas também pela força que eles mostraram durante toda a temporada. Conseguimos ter um grupo extremamente qualificado e, mais importante de tudo, de grandes pessoas. Com certeza, essa manutenção será um primeiro passo para os desafios que teremos durante o ano", comentou o técnico Horacio Dileo.

"Dentro do planejamento, nossa ideia é mexer o mínimo possível no time para que haja uma continuidade na linha de trabalho. Às vezes isso não é possível, por diversos fatores, ou é necessário por outros motivos, mas aqui, no Vôlei Renata, por termos segurança na gestão a médio e longo prazo, conseguimos ter essa previsibilidade e garantir a permanência de um grupo tão vencedor, mesmo com interesse de outras equipes, até de fora do Brasil", acrescentou o gestor do Vôlei Renata, Fernando Maroni.

A continuidade do elenco não é novidade no planejamento do Vôlei Renata. Maurício Borges e Bruno Lima vão para o terceiro ano consecutivo no elenco campineiro, assim como Lukinha, que soma mais de 200 jogos pela equipe, também acumulados em outras passagens pelo projeto entre 2010 e 2011 e em 2018.

Cristiano, por sua vez, esteve no elenco nas temporadas 20/21 e 21/22, indo para o quarto ano no projeto, da mesma maneira que o central Wítallo, que veio para as categorias de base em 2022, mas logo foi alçado ao time principal. Inclusive, o meio-de-rede está com a seleção brasileira sub-23, que se prepara para a Universíade e outros torneios.

"É um grupo bastante experiente, que carrega esse entrosamento e que desenvolveu uma mentalidade vencedora muito forte nas últimas temporadas. Temos que ter consciência de que a continuidade não será um facilitador. Iniciaremos de onde paramos na temporada passada, mas vamos precisar trabalhar ainda mais para cumprir os objetivos de brigar por todas as competições que vamos ter pela frente", encerra Dileo.