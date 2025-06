Vale insistir? Juca e Lavieri avaliam aposta em Pedro como titular do Fla

Na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Espérance (TUN), na estreia do Mundial, Pedro voltou a ser titular da equipe rubro-negra. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Danilo Lavieri avaliaram a atuação do centroavante.

No outro jogo da chave, o Chelsea (ING) venceu o LAFC (EUA) também por 2 a 0. Brasileiros e ingleses se enfrentam na próxima sexta (20), às 15h (de Brasília), na segunda rodada.

Lavieri: Pedro perdeu gols, mas levou perigo

Pedro é, de longe, o melhor atacante que o Flamengo tem. É muito melhor que o Juninho. Não falam nem a mesma língua. O Pedro perdeu gols hoje, mas todas as bolas que teve, que dominou, levou perigo. É um cara muito inteligente, não está no melhor da sua forma.

Está voltando de uma operação, e quando voltou, voltou muito bem, fez gols rápido, deu a impressão de que não sentiria nada da readaptação, mas agora está oscilando um pouco - que é normal. Eu continuaria apostando no Pedro.

Danilo Lavieri

Juca: Pedro deve ser titular da seleção na Copa de 2026

Insiste no Pedro. O Pedro está passando por um momento parecido com o do Paulinho no Palmeiras. [...] Eu insistiria com o Pedro. Acho que ele será o titular da seleção brasileira ano que vem [na Copa do Mundo], espero que seja, mas pode acontecer de ele não se recuperar.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.