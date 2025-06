Mamelodi vence Ulsan no grupo do Flu em jogo com atraso e quase sem torcida

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, fez três gols, só um valeu, mas foi o suficiente para vencer o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 1 a 0, hoje, em Orlando, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Rayners foi o nome do jogo. O atacante anotou os três gols, mas teve dois anulados — um por toque de mão e outro por impedimento.

O público foi baixo no Inter&Co Stadium. O palco do jogo, que tem capacidade para 25.500 pessoas, teve apenas 3.412 presentes. A principal concentração aconteceu na arquibancada central, mas mesmo assim com muitos espaços vazios. As arquibancadas atrás dos gols tiveram adesão menor ainda.

A partida começou com mais de uma hora de atraso. Previsto para 19h (de Brasília), o confronto foi adiado por causa das condições climáticas ruins em Orlando, com ameaça de tempestade, raios e rajadas de vento.

O Mamelodi Sundowns terminou a primeira rodada na liderança do grupo, com três pontos. Borussia Dortmund e Fluminense vêm logo atrás, com um cada, e o Ulsan é o último da chave, ainda zerado.

O Ulsan HD será o próximo adversário do Fluminense. A equipe sul-coreana vai encarar o Flu no próximo sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Mais cedo, às 13h, o Mamelodi Sundowns enfrenta o Borussia Dortmund, em Cincinnati.

Como foi o jogo

O Mamelodi sobrou no primeiro tempo, fez três gols, mas só um valeu. A equipe sul-africana foi melhor do início ao fim nos primeiros 45 minutos e só não teve placar mais elástico por causa de um toque de mão e um impedimento de Rayners — o atacante, no entanto, conseguiu fazer um gol que valeu. Do outro lado, o Ulsan apostou nas jogadas pelo lado direito, mas teve pouco sucesso.

Um e Lunga em ação durante jogo entre Ulsan e Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

O segundo tempo ganhou emoção no fim. O Mamelodi diminuiu o ritmo e deixou a bola com o Ulsan. Depois de praticamente 35 minutos de marasmo, o confronto engrenou. O time sul-coreano se lançou ao ataque e deixou espaço para as respostas dos sul-africanos. Cada equipe teve uma chance clara, porém nada que mexesse no placar.

Lances importantes e gols

Susto no começo. Logo nos primeiros segundos, Arthur Sales ficou com sobra na entrada da área do Ulsan, levou para a esquerda e chutou. Ela desviou em Kim e saiu. Quase o primeiro do Mamelodi.

Resposta imediata. Um recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Erick Farias apareceu para completar e mandou muito perto do ângulo direito de Williams.

Gol bizarro anulado. Após cobrança de escanteio do Mamelodi Sundowns, Rayners tentou chutar, mas errou a finalização, a bola pegou no seu braço e entrou. O lance foi checado pelo VAR e anulado.

Agora valeu, Rayners: 1 a 0. Em boa jogada trabalhada, Arthur Sales serviu Lucas Ribeiro, que deixou Rayners cara a cara com Cho. O atacante teve frieza e finalizou de bico, no canto direito do adversário para abrir o placar para o Mamelodi.

Rayners comemora gol marcado pelo Mamelodi Sundowns contra o Ulsan no Mundial de Clubes Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

Mais um anulado! Rayners saiu cara a cara com Cho mais uma vez. De novo com frieza, ele deu uma cavadinha e balançou as redes. No entanto, estava um pouco adiantado e teve o gol anulado.

Que defesa. Mokoena teve falta frontal para cobrar e mandou no canto esquerdo alto de Cho. O goleiro sul-coreano voou e espalmou para longe.

Salvou em cima da linha. Ko recebeu pela esquerda, não se desesperou com a saída do goleiro Williams e tentou encobrir o rival. Lunga acompanhou o lance e salvou em cima da linha com uma cabeçada.

Quase o segundo. Lucas Ribeiro invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para o meio. A bola chegaria para Mothiba, mas Kim esticou a perna e conseguiu fazer o corte na hora certa.

Empate ficou perto. Lacava invadiu a área do Mamelodi pela direita e, sozinho, finalizou cruzado. Williams conseguiu espalmar, mas a bola sobrou dentro da pequena área. Cupido foi mais rápido que Erick Farias e mandou para longe.

FICHA TÉCNICA

ULSAN HD 0 x 1 MAMELODI SUNDOWNS

Data e horário: 17 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danós (FRA) e Benjamin Pagés (FRA)

VAR: Jérome Brisard (FRA)

Gol: Rayners (35'/1°T)

Cartões amarelos: Bojanic (ULS), Mokoena (MSD)

Ulsan HD: Cho; Ludwigson, Kim, Seo e Trojak; Jung (Jin Lee), Bojanic (Gyun Lee), Lee (Lacava) e Ko; Um e Erick Farias. Técnico: Pan Gon

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Kekana, Cupido (Mvala) e Lunga; Mokoena, Allende e Arthur Sales (Matthews); Lucas Ribeiro (Adams), Zwane (Aubaas) e Rayners (Mothiba). Técnico: Miguel Cardoso