UFC escala Tsarukyan como reserva de disputa de título entre Do Bronx e Topuria

No início do mês, Arman Tsarukyan se ofereceu como reserva para a luta principal do UFC 317. E, ao que tudo indica, a sugestão do armênio foi devidamente acatada pela organização. Sendo assim, o atual número 1 do ranking dos pesos-leves (70 kg) será o suplente de luxo e servirá como 'plano B' do Ultimate caso algum tipo de imprevisto ocorra com Charles 'Do Bronx' ou Ilia Topuria até o dia 28 de junho - data programada para o aguardado combate.

A informação foi dada em primeira mão pelo próprio Arman, através de um comentário em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e posteriormente confirmada pelo site 'MMA Fighting'. Em uma espécie de limbo e sem duelos marcados no UFC, Tsarukyan pode ter uma chance de ouro caso seus serviços sejam necessários na 'Semana Internacional da Luta'. De todo modo, 'Ahalkalakets', como é conhecido, tende a se pesar em Las Vegas para estar à disposição da empresa.

Novidade preocupa fãs

Antes ventilado apenas como um rumor, a vaga de Tsarukyan como reserva do UFC 317 levantou uma maré de desconfiança entre torcedores mundo afora. Alguns fãs de MMA indicam que a atualização pode significar que algum dos protagonistas do evento - Topuria ou Charles - possa estar enfrentando algum tipo de desafio nos bastidores. Por sua vez, há quem defina a movimentação da liga presidida por Dana White apenas como uma precaução, já que se trata de um dos cards mais importantes da temporada.

Reviravolta na última disputa

A tese que gira em torno da precaução faz sentido, se considerarmos como foi a última disputa de título da categoria. Em janeiro, no UFC 311, o então campeão Islam Makhachev enfrentaria Tsarukyan pelo cinturão. Entretanto, com uma lesão de última hora nas costas, o armênio foi obrigado a abandonar o combate. E, como não havia nenhum atleta designado para a vaga de suplente, a alta cúpula do Ultimate teve que improvisar.

No mesmo show, havia outro duelo de atletas ranqueados da categoria: Renato 'Moicano' vs Beneil Dariush. Em ótima fase na ocasião, embalado por quatro vitórias, o brasileiro foi o escolhido pelo UFC e herdou a vaga que era de Tsarukyan. Para evitar este tipo de 'solução relâmpago' novamente , agora a empresa já designou oficialmente Arman como seu 'plano B' oficial.

