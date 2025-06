Trump recebe camisa autografada por Cristiano Ronaldo; veja reação

O presidente norte-americano Donald Trump ganhou uma camisa da seleção portuguesa, com o nome de Cristiano Ronaldo e uma mensagem do craque.

O que aconteceu

A camiseta foi entregue por António Costa, português que é presidente do Conselho Europeu. Eles se encontraram na cúpula do G7, no Canadá.

Além de assinar a peça, Cristiano Ronaldo escreveu uma mensagem para Trump. "Ao presidente Donald Trump. Jogando pela paz."

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (SAU), conquistou na última semana o terceiro título com a seleção portuguesa: a Liga das Nações Europeias (2024/25). Antes, ele já havia conquistado a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2018/19.