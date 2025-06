Transmissão ao vivo de River Plate x Urawa Reds pelo Mundial: veja onde assistir

River Plate e Urawa Reds se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As equipes estão no Grupo E da Copa do Mundo de Clubes 2025. Inter de Milão, da Itália, e Monterrey, do México, completam a chave e medem forças hoje, às 22h.

O River garantiu vaga no torneio por ser o melhor time elegível no ranking quadrienal da Conmebol. Do outro lado, o Urawa Reds conquistou seu lugar no Mundial ao vencer a Champions League da Ásia em 2022.

River Plate x Urawa Reds - Copa do Mundo de Clubes 2025