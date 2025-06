Transmissão ao vivo de Fluminense x Borussia Dortmund: veja onde assistir

Fluminense e Borussia Dortmund medem forças hoje, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fluminense e Borussia Dortmund estão no Grupo F. Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) completam a chave.

O Fluminense disputa o torneio após levantar a taça da Libertadores em 2023. O time carioca agora tem Renato Gaúcho à beira do campo e deve ir a campo com um ataque formado por Canobbio, Arias e Everaldo.

O Dortmund chega credenciado pelo ranking quadrienal da Uefa, que garantiu sua vaga após boas campanhas europeias. A equipe alemã pode ter a estreia do meia Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid.

Fluminense x Borussia Dortmund -- Mundial de Clubes 2025