Topuria cita encaixe favorável contra Charles Do Bronx: "Vai dormir no 1º round"

Dono de uma personalidade expansiva, Ilia Topuria normalmente esbanja confiança às vésperas de seus combates no Ultimate. E para o confronto diante de Charles Oliveira, programado para liderar o UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), não é diferente. Além de, bem ao seu estilo, ativar o modo provocador e alfinetar o brasileiro antes da disputa que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg), 'El Matador' também analisou o desafio que terá pela frente em 'Do Bronx' de uma maneira mais racional e técnica.

Em entrevista à 'ESPN Deportes', o georgiano radicado na Espanha afirmou que o estilo de luta de Charles tende a favorecer sua principal arma: o poder de fogo. Na análise de Topuria, o rival brasileiro não se movimenta o suficiente para se manter distante de seu arsenal de golpes - sobretudo no boxe. Sendo assim, com a confiança de quem está invicto no MMA profissional, o ex-campeão peso-pena (66 kg) projeta uma noite rápida diante do maior finalizador da história do UFC.

"Primeiramente, respeito muito o Charles. Me sinto agradecido que ele tenha aceitado o combate com tudo o que aconteceu. O Charles é um lutador incrível. Diria que ele é um lutador lendário, um dos poucos ainda ativos no UFC. Mas a verdade é que o estilo (de luta) dele encaixa perfeitamente com o meu, para que eu coloque ele para dormir no primeiro round. Porque ele não tem mobilidade, ele não se move. O tempo que eu levo para nocautear meus oponentes, é o tempo achando a distância. Mas no momento que encurto, já vem o nocaute. E com ele não terei isso, porque ele fica plantado, desde o primeiro momento. Isso vai tornar tudo muito mais fácil para mim", projetou Ilia.

Em busca do segundo título

Ex-campeão dos penas, Ilia Topuria subirá no octógono do UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), podendo entrar para o seleto grupo de atletas que conquistaram dois títulos em categorias diferentes na principal organização de MMA do mundo. Por sua vez, Charles Do Bronx tem como meta reconquistar o cinturão que um dia já foi seu. A cinta até 70 kg do Ultimate se encontra vaga - e será disputada pelo georgiano e pelo brasileiro - após seu antigo detentor, o russo Islam Makhachev, abdicar da mesma para subir de divisão.

Opiniões divididas

Apesar das casas de apostas terem apontado um favoritismo com certa margem de distância nas 'odds' (probabilidades) em favor de Ilia Topuria logo na abertura do mercado, a verdade é que dentro da comunidade do MMA ainda há uma divisão de opiniões no que diz respeito à previsão do resultado da luta principal do UFC 317. Assim como Bisping, o também ex-campeão Aljamain Sterling foi outro que previu "uma noite ruim" para Charles Do Bronx diante do georgiano.

Já o polonês Mateusz Gamrot, 7º colocado no ranking peso-leve do UFC, apostou na vitória do brasileiro, principalmente pela diferença de tamanho. E Michael Chandler e Beneil Dariush, dois atletas que já foram derrotados por Do Bronx, pregaram respeito pelo ex-campeão da categoria diante do favoritismo atribuído pelas casas de apostas a Topuria, ainda que tenham ficado em cima do muro na hora de palpitar.

