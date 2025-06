Thunder vence Pacers em jogo 5 e fica a uma vitória do título da NBA

Nesta segunda-feira, no Paycom Center, o Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 120 a 109, pelo jogo 5 das finais da NBA. Deste modo, o time de Shai e Tyrese Haliburtor faz 3 a 2 na série e fica a apenas uma vitória de conquistar o título inédito do basquete americano.

O jogo 6 da série final da NBA vai acontecer no Gainbridge Fieldhouse, em Indiana. O embate acontece às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

O jogo

Primeiro tempo

No primeiro quarto, o Oklahoma City Thunder começou em ritmo forte, aproveitando-se do bom momento de Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander. Com uma sequência de bolas triplas de Wallace e Wiggins, o time da casa abriu vantagem ainda no início. Mesmo com algumas respostas pontuais dos Pacers, como uma bola de três de Siakam e boas jogadas de McConnell, o Thunder fechou o quarto com 10 pontos de frente: 32 a 22.

No segundo quarto, o Thunder manteve o controle do jogo, com destaque para Jalen Williams, que seguiu sendo decisivo no ataque com cravadas, bandejas e bolas de três. Shai também apareceu com arremessos certeiros e boas assistências, embalando a torcida. O Pacers reagiu com Siakam e Nembhard, mas não conseguiu reduzir a diferença de forma consistente. O intervalo chegou com OKC liderando por 59 a 45, mantendo 14 pontos de vantagem.

LATE TAKEOVER IN GAME 5 PUTS OKC ONE WIN FROM TITLE ? JDub: 40 PTS

SGA: 31 PTS, 10 AST pic.twitter.com/crknMKBrpr ? NBA (@NBA) June 17, 2025

O Indiana voltou mais agressivo, liderado por McConnell, que fez 10 pontos só nesse período e ajudou a cortar a diferença para um dígito. O Thunder, no entanto, contou com momentos pontuais de brilho de Shai, Jalen e Holmgren para segurar a pressão. Apesar da reação, o Thunder ainda fechou o período na frente, mas com a vantagem mais apertada: 87 a 79.

No último quarto, o Indiana Pacers começou pressionando e chegou a reduzir a diferença para apenas dois pontos com cestas importantes de Siakam e Haliburton, mas o Oklahoma City Thunder respondeu rapidamente com uma sequência de bolas de três de Jalen Williams, Dort e Wiggins, retomando o controle da partida. Shai Gilgeous-Alexander seguiu dominante, com bandejas decisivas e lances livres convertidos, enquanto Jalen alcançou a marca de 40 pontos. Os Pacers ainda tentaram um desafio de arbitragem, mas sem sucesso, e ficaram sem tempos a pedir.