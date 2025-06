Thiago Silva cita duelos com Borussia na Europa e valoriza atuação do Flu

Após o empate sem gols entre Fluminense e Borussia Dortmund (ALE), na estreia dos cariocas no Mundial, o zagueiro Thiago Silva enalteceu o desempenho tricolor.

O que aconteceu

O defensor ressaltou a dificuldade imposta pelo adversário, citando as vezes que ele já enfrentou o Borussia Dortmund na Europa. Thiago Silva encarou os alemães duas vezes na carreira - duas derrotas.

Com a camisa do PSG, Thiago Silva eliminou o Borussia nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2019/20. Ele esteve em campo apenas no jogo de ida (derrota dos franceses por 2 a 1); na volta, a equipe parisiense venceu por 2 a 0.

Pelo Chelsea, o zagueiro também eliminou os aurinegros de uma Champions League. Em 2022/23, ele esteve em campo no jogo de volta das oitavas de final, na Alemanha. A derrota por 1 a 0 classificou os ingleses, que venceram em casa por 2 a 0.

Enfrentar uma equipe qualificada como a deles, nunca é fácil. Eu sei que estão em fim de temporada, tiveram uns dias de folga, mas é o Dortmund. Enfrentei eles com o PSG, com o Chelsea, sei da dificuldade. Estou satisfeito com o time pelo desempenho de hoje.

A gente está tranquilo. Deixa os outros falarem. A gente vai 'comendo pelas beiradas', jogo após jogo. A gente tem que ficar feliz com o desempenho de hoje. Quando você atua assim, está mais perto da vitória. [...] Deixa os outros falarem, a gente vai jogando cada partida e vendo onde pode chegar. Sempre com a nossa confiança.

Thiago Silva, à CazéTV

O Fluminense volta a atuar no próximo sábado (21). A equipe entra em campo às 19h (de Brasília), diante do Ulsan HD (COR), pela segunda rodada do Grupo F.