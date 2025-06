Sem tempo para sofrer: Fonseca perde em estreia e já joga de novo em Halle

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

João Fonseca estreou em Halle, na Alemanha, com derrota na chave de simples, mas não vai ter tempo para sofrer. Após o duelo com o italiano Flavio Cobolli, que venceu por 2 sets a 1, o brasileiro vai entrar em quadra ainda hoje (17) pelo torneio de duplas, em parceria com o grego Petros Tsitsipas.

O jogo nas duplas estava marcado para "em torno de 11h". O horário dependeria também do jogo individual do João. Ele e Petros vão enfrentar o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler.

Petros é irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo. Apesar de participar de torneio de simples, o tenista vem tendo maior destaque nas disputas de duplas — às vezes atuando ao lado do irmão.

Tsitsipas, que é canhoto, levantou uma taça de ATP Tour no European Open de 2023, em Antuérpia, com Stefanos. Eles também já estiveram juntos em quadra para defender a Grécia na Copa Davis.

Petros foi campeão, em nível Challenger, de outros torneios. Alcançou o alto do pódio em Praga 2021, ao lado de Victor Vlad Cornea; Antalya 2023, com Filip Bergevi; Manama 2024, em parceria com Sergio Gornés; e Creta 2025, com Stefanos Sakellaridis.

Em abril, durante a premiação do Laureus — o 'Oscar do Esporte' —, Stefanos fez elogios a João Fonseca. Na ocasião, foi questionado sobre qual integrante da nova geração do tênis imagina que possa dominar o tour em breve. "Eu não sei se vai dominar, mas daria boas chances ao João Fonseca. Acho que é um grande atleta para o futuro".

A última disputa de João em torneio de duplas foi em abril do ano passado. O retorno às duplas é uma estratégia para o brasileiro ter mais tempo em quadra na grama depois da gira do saibro. É um movimento natural no meio do tênis devido às diferenças entre os pisos, tanto para adaptar o jogo como para evitar lesões, e também foi adotado por Jannick Sinner, número 1 do mundo. O astro italiano não participava de compromisso de dupla desde novembro do ano passado e se juntará a Lorenzo Sonego em Halle.

Sequência na grama

Halle é a primeira competição de uma sequência que João vai ter na grama, piso que não tem tanta familiaridade em relação ao saibro e o rápido. Após se despedir da Alemanha, ele tem presença confirmada no ATP de Eastbourne, e Wimbledon. O primeiro torneio terá início em 23 de junho, enquanto o segundo começa no dia 30 de junho.