Técnico do Borussia reconhece Fluminense superior na estreia do Mundial: 'Ponto na sorte'

Fluminense e Borussia Dortmund fizeram um jogo agitado nesta terça-feira, 17, pelo Grupo F do Mundial de Clubes. O time carioca criou boas chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O técnico do clube alemão, o croata Niko Kovac, admitiu que o Fluminense foi superior na partida. Sendo assim, o treinador comemorou o empate no jogo de estreia.

"Foi um jogo difícil como nós esperávamos. O Fluminense é um time muito bom. Uma posse de bola com base. Tivemos dificuldades, principalmente na primeira etapa. Diria que melhoramos no segundo tempo, mas, no geral, é um ponto na sorte para nós", reconheceu Niko Kovac.

O Fluminense finalizou 14 vezes na partida, sendo seis arremates na direção do gol adversário. O Borussia Dortmund, por sua vez, chutou sete vezes, com três finalizações chegando à meta do goleiro Fábio.

"A equipe fez uma grande partida, merecia ter vencido, até pelas situações que criamos. Mas futebol é assim mesmo", disse o técnico Renato Gaúcho. "O importante é que estreamos bem, contra um adversário poderoso, e isso nos dá confiança ainda maior para o próximo jogo", completou.

Fluminense e Borussia Dortmund somam um ponto cada no Grupo F. A chave também conta com o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Na segunda rodada do Mundial de Clubes, o Fluminense encara o Ulsan, no sábado, às 19 horas (de Brasília), em Nova Jersey. O Borussia Dortmund atua no mesmo dia, às 13 horas (de Brasília), contra o Mamelodi, em Cincinnati.