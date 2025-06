São Paulo vence Grêmio e sobe na tabela no Brasileiro sub-17

O São Paulo venceu o Grêmio nesta terça-feira, por 1 a 0, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, graças ao gol de Renan.

Com o resultado, o Tricolor foi a dez pontos e se aproximou das primeiras colocações da competição. Os oito primeiros clubes avançam às oitavas de final após se enfrentarem em turno único.

O jogo

O São Paulo foi superior no primeiro tempo, criando as melhores oportunidades, mas foi balançar as redes apenas aos 40 minutos, quando Brenno recebeu cruzamento e ajeitou para Renan bater firme. O goleiro do Grêmio até chegou a defender, mas a bola desviou na zaga e acabou cruzando a linha do gol.

Na etapa complementar o Grêmio foi obrigado a se expor para buscar o empate. O São Paulo, por sua vez, se manteve sólido na defesa para minar as investidas rivais e tentou "matar o jogo" em contra-ataques, mas a partida acabou terminando com o magro triunfo do Tricolor paulista por 1 a 0.

O time sub-17 do São Paulo volta a campo no próximo sábado, contra o Oeste, às 11h (de Brasília), em Cotia, pelo Campeonato Paulista da categoria. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso será o clássico contra o Corinthians, na terça-feira, às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge.