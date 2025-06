Santos não conta com trio que volta de empréstimo e busca negociações

O Santos terá a volta de empréstimo de três jogadores que não estão nos planos do técnico Cleber Xavier.

O que aconteceu

O lateral-direito Nathan (Internacional), o volante Vinicius Zanocelo (Estoril) e o meia Ed Carlos (Niki Volos-GRE) retornam em julho. O trio não deve permanecer no Santos.

Nathan só jogou quatro vezes pelo Inter e volta em baixa. O contrato no Santos vai até o fim de 2026.

Vinicius Zanocelo foi titular no Estoril, mas o clube português não deve ter condições de comprá-lo. Há sondagens no Brasil, Europa e Oriente Médio. Zanocelo estava nos planos do ex-técnico Pedro Caixinha, porém, não foi aprovado até aqui por Cleber Xavier.

Já Ed Carlos atuou 21 vezes pelo Niki Volos, da segunda divisão da Grécia. Ele não marcou gols ou assistências e teve altos e baixos no país.

O Santos prioriza negociações em definitivo do trio e espera recuperar parte do que gastou por Nathan e Zanocelo e do que investiu no fim da formação de Ed Carlos. O Peixe arcou com cerca de R$ 11 milhões tanto por Nathan quanto por Zanocelo.