Santos fecha 1ª metade da temporada com números aquém e busca melhora no 2º semestre

Na última semana, o Santos fez o que foi o seu último jogo desta primeira metade da temporada 2025. O Peixe passou sufoco, mas venceu o Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Depois de retornar à Série A, a torcida santista tinha a expectativa de um ano melhor. Contudo, o primeiro semestre do Alvinegro Praiano não foi dos melhores. A equipe passou por altos e baixos, como a chegada de Neymar, a troca de técnico e as eliminações no Paulista e na Copa do Brasil.

O Santos terminou o semestre fora do Z4 do Brasileirão, mas em termos de resultados, a equipe deixou a desejar. Em 28 partidas na atual temporada, o time soma nove vitórias, sete empates e 12 derrotas - o que totaliza um aproveitamento de 40,47%. Foram 35 gols marcados e 31 sofridos.

Como mandante, tal aproveitamento sobe para 56,41%, com seis triunfos, quatro empates e três derrotas em 13 partidas. Já como visitante, o número sofre uma queda brusca e passa a ser de 26,66%, com nove reveses, três vitórias e três empates em 15 jogos.

Abaixo, a Gazeta Esportiva traz um resumo do 2025 do Santos até o momento.

Retorno de Neymar, mas decepção no Paulista

O Santos iniciou a temporada com uma campanha oscilante na fase de grupos do Paulista, ainda sob o comando do técnico Pedro Caixinha. O Peixe terminou em primeiro lugar do Grupo B, com 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Em meio à fase de grupos do Paulista, o Santos ganhou um reforço de peso. Após 12 anos, Neymar retornou ao clube que lhe revelou. O meia-atacante assinou contrato válido até 30 de junho e reestreou com a camisa santista no dia 5 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

Neymar disputou sete jogos pelo Santos no Paulistão, marcou três gols e distribuiu três assistências. No entanto, no jogo contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final, o craque sentiu dores na coxa e foi substituído. Depois disso, ele foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda.

O Peixe, portanto, entrou em campo na semifinal do Paulista sem Neymar. A equipe de Caixinha foi superada pelo Corinthians, por 2 a 1, fora de casa, e deu adeus ao Estadual. Com isso, o time santista teve quase 20 dias para se preparar para o começo do Brasileiro.

No Paulista, foram 14 partidas, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas, 23 gols marcados e 16 sofridos.

Início de Brasileiro e troca de técnico

O início de Brasileiro do Santos também deixou a desejar. O Alvinegro Praiano, ainda com Caixinha, passou as três primeiras rodadas sem vencer - foram duas derrotas e um empate. Após o revés para o Fluminense, a diretoria alvinegra demitiu o treinador português.

Nas três rodadas seguintes do Brasileirão, o Peixe conseguiu sua primeira vitória - bateu o Atlético-MG, por 2 a 0, na Vila Belmiro, sob comando do interino César Sampaio. Depois disso, porém, amargou duas derrotas consecutivas contra São Paulo e Red Bull Bragantino.

Foi no dia 29 de abril que o Santos anunciou seu novo treinador: Cléber Xavier. O comandante assumiu seu primeiro trabalho solo, uma vez que atuou como auxiliar de Tite por 24 anos. Ele assinou contrato com o clube até dezembro de 2025.

Eliminação na Copa do Brasil

Cléber Xavier teve pouquíssimo tempo de trabalho até seu primeiro compromisso pelo Santos. O técnico teve apenas dois dias antes de encarar o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Vila, o Peixe só empatou em 1 a 1 com rival, o que levou a um 'cenário de guerra'.

Torcedores protestaram após o apito final e entraram em conflito com a polícia. Assim que o embate acabou, membros da Torcida Jovem, principal organizada do clube, cantaram contra elenco e diretoria. Depois, alguns tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa. Eles foram contidos por seguranças.

Depois disso, o Peixe amargou outros três resultados negativos, todos pelo Brasileirão: perdeu para o Grêmio (em Porto Alegre), empatou com o Ceará (como mandante) e foi derrotado pelo Corinthians (fora de casa).

Foi com esta sequência ruim que o Santos chegou ao jogo de volta da Copa do Brasil diante do CRB. No retorno de Neymar após lesão, a equipe não saiu do empate sem gols com o adversário alagoano. E na decisão por pênaltis, o time mandante levou a melhor, eliminando o Peixe.

Saída do Z4, alívio para pausa e busca por segundo semestre melhor

Após a queda na Copa do Brasil, o Santos passou a disputar apenas a Série A. E a partir deste momento, o trabalho de Cléber Xavier começou a engrenar. Contra o Vitória, no Barradão, veio o primeiro triunfo de sua passagem: 1 a 0, com gol de um desacreditado Guilherme.

Na sequência, o Santos perdeu para o Botafogo por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas há de se destacar que o Peixe foi melhor. Criou oportunidades ao longo da partida e só não saiu com a vitória pela falta de eficácia.

Por fim, no último jogo antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Santos sofreu, mas bateu o Fortaleza por 3 a 2. O resultado fez com que a equipe saísse da zona de rebaixamento, o que trouxe alívio ao técnico, que poderá trabalhar com mais tranquilidade no período livre.

Com o trabalho de Cléber Xavier começando a engrenar, o Santos vai em busca de um segundo semestre melhor e espera não ter que lutar contra o rebaixamento. A equipe está na 15ª posição, com 11 pontos, e acumula três vitórias, dois empates e sete derrotas - um aproveitamento de 30,55%. São 11 gols marcados e 14 sofridos.

O elenco santista está de férias até 26 de junho. A reapresentação do grupo está agendada para o dia 27 do mesmo mês, uma sexta-feira. Após isso, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF em breve.