Santos cede empate ao Cuiabá e perde chance de colar na liderança do Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos recebeu o Cuiabá no CT Manoel Dresch, empatou em 2 a 2 e perdeu a chance de colar na liderança. David Nogueira e Samuel Pierri balançaram as redes para o Peixe, enquanto Vinicius e Widney igualaram para os mandantes.

Com o resultado, o Santos chegou aos dez pontos, agora na quinta colocação. Caso vencesse, a equipe paulista chegaria aos 12 e ficaria a apenas uma unidade do Fortaleza (13), atual líder da competição. Já o Cuiabá alcançou três somados, na 19ª posição.

O Santos retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o América-MG. No mesmo dia, mas às 14h45, o Cuiabá visita o Flamengo. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá inaugurou o placar com Vinicius, que recebeu em jogada de contra-ataque rápido, venceu o marcador na velocidade e concluiu de cavadinha.

O Santos chegou ao empate aos seis minutos da etapa complementar. Após aproveitar rebote cedido pelo goleiro do Cuiabá, David Nogueira, livre de marcação, apenas empurrou para o fundo das redes.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o Santos virou. Ao dominar na intermediária, Samuel Pierri emendou finalização e acertou o ângulo esquerdo.

O Cuiabá empatou aos 38 minutos da etapa final. Em nova jogada de contra-ataque, desta vez pela esquerda, Widney recebeu na pequena área e bateu firme, cruzado.