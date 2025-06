Samuel Xavier, do Flu, perdoa Yan Couto após ganhar camisa do Dortmund

O lateral direito Samuel Xavier revelou uma situação curiosa que viveu com o compatriota Yan Couto, do Borussia Dortmund, durante o empate do Fluminense em 0 a 0 com o clube alemão pelo Mundial.

O que aconteceu

Samuel sofreu uma entrada dura de Couto, que levou um cartão amarelo. Logo em seguida, o também brasileiro fez questão de pedir desculpas pelo lance, mas o jogador tricolor, em tom de brincadeira, negociou o perdão por uma camisa do Dortmund.