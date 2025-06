Rose Namajunas embolsa R$ 2,7 milhões e lidera lista de salários do UFC Atlanta

Rose Namajunas viveu uma noite de gala no UFC Atlanta, realizado no último sábado (14). Além de dominar e vencer a ex-parceira de treinos Miranda Maverick e manter vivo seu sonho de um eventual bicampeonato na companhia, a ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate liderou a lista de salários entre os 26 atletas que entraram em ação no show, de acordo com a lista divulgada pelo site 'MMA Fighting', após requerimento junto à Comissão Atlética e de Entretenimento da Geórgia, responsável pela regulação do evento.

Por sua apresentação no 'co-main event' do UFC Atlanta, Namajunas embolsou 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões), uma quantia quatro vezes maior que sua adversária no evento. Maverick recebeu 125 mil dólares (R$ 687 mil) de bolsa. Para piorar sua situação, a wrestler ainda lesionou o ligamento cruzado anterior (LCA) durante o combate contra 'Thug', e tende a ficar um tempo considerável afastada dos octógonos para se tratar.

O segundo competidor mais bem recompensado do card, ao lado de Michael Chiesa, foi Kamaru Usman. Escalado para a luta principal do UFC Atlanta, o ex-campeão meio-médio (77 kg) embolsou 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) por sua vitória contra Joaquin Buckley. Seu oponente, por sua vez, garantiu metade deste valor, levando para casa 150 mil dólares (R$ 825 mil).

Quanto ganharam os brasileiros?

Com dois representantes em ação no evento, os salários do 'Esquadrão Brasileiro' também foram divulgados. E, curiosamente, a menor bolsa do evento foi a de Rodolfo Bellato, que embolsou 12 mil dólares (R$ 66 mil). Seu rival na noite, Paul Craig, recebeu mais de dez vezes essa quantia, sendo pago com 125 mil dólares (R$ 687 mil). O duelo entre os dois terminou sem resultado após o escocês desferir um golpe ilegal em 'Trator', que não teve condições de seguir na disputa.

Raoni Barcelos, por sua vez, recebeu uma bolsa um pouco mais generosa, de 102 mil dólares (R$ 561 mil). Entretanto, mesmo saindo vencedor do show, o brasileiro, assim como Rodolfo Bellato, recebeu uma quantia menor que a de seu adversário. Com o prestígio de já ter sido campeão da companhia, Cody Garbrandt foi pago com 275 mil dólares (R$ 1,5 milhão).

Lista completa de salários do UFC Atlanta:

Kamaru Usman: 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão)

Joaquin Buckley: 150 mil dólares (R$ 825 mil)

Rose Namajunas: 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões)

Miranda Maverick: 125 mil dólares (R$ 687 mil)

Edmen Shabazyan: 186 mil dólares (R$ 1 milhão)

Andre Petroski: 100 mil dólares (R$ 550 mil)

Raoni Barcelos: 102 mil dólares (R$ 561 mil)

Cody Garbrandt: 275 mil dólares (R$ 1,5 milhão)

Mansur Abdul-Malik: 28 mil dólares (R$ 154 mil)

Cody Brundage: 65 mil dólares (R$ 357 mil)

Alonzo Menifield: 250 mil dólares (R$ 1,3 milhão)

Oumar Sy: 26 mil dólares (R$ 143 mil)

Rodolfo Bellato: 12 mil dólares (R$ 66 mil)

Paul Craig: 125 mil dólares (R$ 687 mil)

Michael Chiesa: 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão)

Court McGee: 83 mil dólares (R$ 456 mil)

Malcolm Wellmaker: 24 mil dólares (R$ 132 mil)

Kris Moutinho: 14 mil dólares (R$ 77 mil)

Jose Ochoa: 20 mil dólares (R$ 110 mil)

Cody Durden: 63 mil dólares (R$ 346 mil)

Ricky Simon: 166 mil dólares (R$ 913 mil)

Cameron Smotherman: 14 mil dólares (R$ 77 mil)

Phil Rowe: 110 mil dólares (R$ 605 mil)

Ange Loosa: 30 mil dólares (R$ 165 mil)

Jamey-Lyn Horth: 50 mil dólares (R$ 275 mil)

Vanessa Demopoulos: 65 mil dólares (R$ 357 mil)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok