River domina no jogo aéreo, vence Urawa e estreia com vitória no Mundial

O River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1 nesta terça-feira, com três gols de cabeça, em duelo pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. O confronto aconteceu no Lumen Field, em Seattle.

Os gols da partida foram marcados por Colidio, Driussi e Meza, pelo River, e Matsuo, de pênalti, pelo Urawa. Com a vitória, os argentinos conquistaram os primeiros três pontos do grupo E, enquanto o elenco japonês se manteve sem pontos, com -2 no saldo de gols. Monterrey e Inter de Milão se enfrentam pelo outro confronto do grupo nesta terça, às 22h, e a partida deve mudar a situação do grupo.

Todos os tentos do River foram marcados pelo alto. Dois deles com assistências de Acuña, e o outro após falha defensiva da equipe japonesa.

As equipes voltam a campo no próximo sábado: o Urawa Reds enfrenta a Inter de Milão às 16h (de Brasília), enquanto o River confronta o Monterrey às 22h, na segunda rodada.

Como foi o jogo

O atacante Colidio colocou o River Plate na frente na primeira etapa, apesar de boa organização do Urawa. A equipe japonesa somou algumas oportunidades nos 45 minutos iniciais, mas teve dificuldades de conseguir finalizar contra o gol do elenco comandado por Marcelo Gallardo. O River acertou uma bola perigosa na trave e abriu o placar pouco depois, colocando os sul-americanos na frente com tento marcado de cabeça.

No segundo tempo, o River marcou mais dois gols de bola aérea, sofreu um tento de pênalti, mas venceu a partida. O elenco argentino foi superior durante o duelo e soube ampliar a vantagem novamente de cabeça, após falhas de Hoibraten e Nishikawa. O Urawa diminuiu com penalidade, mas, pelo alto, o River Plate concluiu o placar.

Gols e destaques

Driussi acertou a trave. O camisa 15 do River girou na entrada da grande área, se desvinculou da marcação e finalizou forte, mas a bola explodiu no poste esquerdo do goleiro Nishikawa.

Colidio marcou de cabeça! Aos 12 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Acuña foi acionado e cruzou na medida para o camisa 11 aparecer no meio da área e cabecear forte para colocar os argentinos na frente.

Driussi ampliou e se machucou em seguida! O atacante aproveitou recuo errado do zagueiro Hoibraten de cabeça e, na saída errada de Nishikawa, cabeceou e balançou as redes, aos 3 minutos da segunda etapa. No mesmo lance, o goleiro do Urawa acabou acertando um tapa no rosto do centroavante e na queda, torceu o tornozelo.

Matsuo diminuiu de pênalti! Kaneko sofreu entrada de Acuña dentro da grande área e o árbitro assinalou a penalidade ainda em campo. Na cobrança, o camisa 24 cobrou no canto direito de Armani, que caiu para o outro lado, aos 13 minutos.

Meza marcou o terceiro de cabeça! O camisa 8 subiu na frente da marcação e testou para dentro das redes da equipe japonesa, aos 28 minutos, para aumentar a vantagem do River.

Urawa quase diminuiu no final. O brasileiro Thiago Santos recebeu no meio da grande área e finalizou forte de muito perto, mas Armani espalmou.

Ficha técnica

River Plate 3 x 1 Urawa Reds

Competição: 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Lumen Field - Seattle, EUA

Data e hora: 17 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Colidio, aos 12'/1ºT, Driussi, aos 3'/2ºT, Matsuo, aos 13'/2ºT, Meza, aos 28'/2ºT

Amarelos: Enzo Pérez, Acuña e Pezzella (River Plate); Gustafson e Watanabe (Urawa Reds)

River Plate: Armani, Montiel, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña (Casco); Pérez (Meza), Castaño e Nacho Fernández (Galoppo); Mastantuono, Driussi (Borja) e Colidio (Martínez). Técnico: Marcelo Gallardo

Urawa Reds: Nishikawa, Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma (Matsumoto); Gustafson (Haraguchi), Yasui (Ogiwara), Kaneko (Sekine) e Matheus Sávio (Thiago Santana); Watanabe e Matsuo. Técnico: Maciej Skorza