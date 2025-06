Renato Gaúcho vê times europeus como seleções: 'Melhores de cada posição'

Em entrevista antes da partida entre Fluminense e Borussia Dortmund, pelo Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho comparou a diferença entre times brasileiros e europeus com uma ida ao supermercado.

O que aconteceu

O treinador disse que, se os brasileiros têm R$100 para fazer compras, os europeus levam R$10 mil. Para Renato, isso possibilita que os times do Velho Continente montem verdadeiras seleções, com os melhores de cada posição.

Renato Gaúcho refletiu ainda que uma diferença parecida pode ser vista no Brasil. Ele elencou Palmeiras, Flamengo e Botafogo como os times que podem escolher os melhores jogadores à disposição dentro do país.

Uma coisa é pegar R$100 e ir ao supermercado fazer compras, outra é pegar R$10 mil e ir ao mesmo supermercado. Essa é a diferença do clube brasileiro para o clube europeu. O clube brasileiro está sempre com a corda esticada em termos de contratar. Muitas vezes, a gente pede jogadores e os dirigentes dizem que não podem trazer pela parte financeira.

Na Europa é diferente: o treinador escolhe os três melhores da posição e eles trazem sempre um. E formam praticamente uma seleção. Muitas vezes, tem essa diferença justamente por isso.

Se ficar no futebol brasileiro hoje, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, na parte financeira, eles contratam os melhores jogadores. Se um jogador custa 12 milhões, 15 milhões de euros, eles contratam. Para outro clube, esse é o orçamento para todo o elenco. [...] Na hora do 'vamos ver', é difícil medir forças com essas grandes equipes do futebol mundial.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

O Fluminense está no Grupo F do Mundial e estreia hoje (17). A equipe encara o Borussia Dortmund (ALE), a partir das 13h (de Brasília). Ulsan HD (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS) completam a chave.