Renato Gaúcho e Cano valorizam atuação do Fluminense e apoio da torcida no empate com Dortmund

Mesmo sem balançar as redes na estreia do Mundial de Clubes, o Fluminense deixou boa impressão após o empate sem gols com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, no Metlife Stadium. Ao fim da partida, o técnico Renato Gaúcho e o atacante Germán Cano destacaram o desempenho da equipe e o apoio em massa da torcida tricolor nos Estados Unidos.

"Agradecer, vieram em grande número, acima da expectativa. Nos incentivaram, deram show aqui. Acredito que estão tão satisfeitos quanto a gente. A equipe fez uma grande partida, merecia ter vencido, até pelas situações que criamos. Mas futebol é assim mesmo", afirmou Renato. "O importante é que estreamos bem, contra um adversário poderoso, e isso nos dá confiança ainda maior para o próximo jogo."

O treinador também reforçou que o foco agora é na próxima rodada da fase de grupos, quando o Fluminense enfrentará o Ulsan, da Coreia do Sul, no sábado. "Tem que ir jogo a jogo. Sabíamos que seria uma partida difícil, nos comportamos bem. Amanhã a gente começa a pensar no próximo adversário", completou.

Germán Cano, por sua vez, elogiou o desempenho coletivo diante de um adversário de alto nível físico e técnico. "O desempenho foi muito bom, contra um grande rival, fisicamente muito forte. Controlamos bem a partida toda. Tivemos as melhores oportunidades. Infelizmente não conseguimos. Mas temos que continuar trabalhando para melhorar e fazer gol", analisou o camisa 14.

O atacante argentino também comentou o nível da competição e o equilíbrio dentro de campo. "O futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Sou muito afortunado por jogar na Série A do Brasil com grandes jogadores. Está tudo muito competitivo. Não tem essa diferença. Está tudo muito equiparado, você viu aqui dentro de campo. Entregamos tudo, não conseguimos fazer gol, mas estamos felizes pela partida que fizemos."

O Fluminense dominou o Borussia Dortmund em praticamente todos os aspectos: posse, finalizações, pressão na saída de bola e volume ofensivo. Foram 14 finalizações, o dobro do adversário, e ao menos três grandes chances que escaparam por detalhes. A principal, nos minutos finais, teve Everaldo e Canobbio como protagonistas em um contra-ataque promissor que terminou em finalização fraca e nas mãos do goleiro Kobel.

Apesar da frustração com o resultado, a atuação consistente aumenta a confiança do grupo para a sequência da competição. O segundo compromisso do Fluminense será novamente no Metlife Stadium, sábado, às 19h (de Brasília), diante do Ulsan.