Renato exalta torcida e diz que Fluminense mereceu vencer Borussia

O Fluminense estreou no Mundial de Clubes com um empate sem gols contra o Borussia Dortmund (ALE), mas merecia ter vencido - pelo menos na opinião de Renato Gaúcho.

O que aconteceu

Depois da partida, o treinador tricolor exaltou a presença da torcida no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico disse que a atuação do time o deixou satisfeito e ponderou que os espectadores tricolores devem ter sentido o mesmo.

Para Renato Gaúcho, o bom desempenho aumenta a confiança do Flu para o próximo jogo. O treinador destacou a força do Borussia Dortmund e avaliou que o time se comportou bem.

Agradeço à torcida. Vieram em grande número - acima da expectativa - e nos incentivaram o jogo todo. Acredito que estão tão satisfeitos quanto a gente. A equipe fez uma grande partida, merecia ter vencido pelas situações que criamos. Futebol é assim.

O importante é estrear bem contra um adversário poderoso, e isso dá confiança maior para o próximo jogo. Tem que ir jogo a jogo. Era um jogo importante, difícil. E conseguimos nos comportar muito bem. A partir de amanhã, é pensar no próximo adversário.

Renato Gaúcho

A equipe carioca volta a campo no próximo sábado (21), quando enfrenta o Ulsan HD (COR). As equipes estão no Grupo F.